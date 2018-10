Municipales en Côte d'Ivoire : faible affluence, premiers résultats sur fond de tensions

Les élections municipales et régionales n'ont pas attiré les foules samedi dans les bureaux de vote en Côte d'Ivoire. Certains premiers résultats partiels sont tombés dimanche, dans un contexte très tendu.

Alors que les résultats des élections municipales et régionales organisées samedi en Côte d'Ivoire sont attendus dimanche 14 octobre, le scrutin n'a pas attiré les foules. Plus de six millions d'Ivoiriens étaient appelés à voter à ces élections, dont le principal enjeu est de mesurer les forces en présence avant la présidentielle de 2020, notamment parmi les membres de l'ex-coalition au pouvoir qui a éclaté.

La Commission éléctorale indépendante(CEI) a déjà annoncé une série de premiers résultats dans les grandes villes. À Bouaké, deuxième cité du pays, le maire Nicolas Djibo a été reconduit, sous la bannière du parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). À Yamoussoukro, la capitale politique, le maire Kouacou Gnrangbe Kouadio Jean (Parti démocratique de Côte d'Ivoire -PDCI) a été réélu

A Abidjan en revanche, les résultats n'ont toujours pas été annoncés, et la tension est montée au Plateau, quartier des affaires de la capitale, où des manifestants se sont rassemblés et où des grenades lacrymogènes ont été tirées sur la foule.

Dans ce quartier, le candidat RHDP, Fabrice Sawegnon, qui a géré les campagnes de nombreux chefs d'État africains, affronte le député PDCI Jacques Gabriel Ehouo.

Un mort et de multiples incidents

Un important dispositif de sécurité a été déployé dans le pays avec près de 30 000 membres des forces de l'ordre sur le terrain.

Une personne a toutefois déjà été tuée samedi 13 octobre d'un coup de couteau lors d'affrontements entre partisans de candidats à la mairie de Lakota, a constaté un correspondant de l'AFP à l'hôpital local. Des échauffourées et empoignades ont eu lieu dans plusieurs bureaux de la localité, où la campagne s'est déroulée dans un climat tendu.

Par ailleurs, l'agence indépendante Alerte-Info a fait état de deux blessés à Divo lors d'échauffourées entre partisans d'un candidat indépendant et ceux du RHDP. D'autres incidents, lors desquels deux urnes ont été brisées, ont aussi eu lieu à Bonoua, selon des témoignages concordants. Une personne avait été tuée pendant la campagne lors d'"un affrontement entre les partisans de deux candidats" à Bediala.

Dans le Nord, des électeurs n'ont pas pu voter à cause de la défaillance du système électronique d'identification. Le "taux de participation est faible", ont confié plusieurs présidents de bureaux de vote, joints par téléphone, à Korhogo, Ferkessedougou, Boundiali, Odienné, Minignan.

Des affrontements médiatiques aux résultats encore incertains

À Abidjan, le taux de participation s'annonçait également faible, excédant rarement 20 % dans les bureaux de vote visités par l'AFP.

Sur le plan politique, le scrutin était surtout un bras de fer entre le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition du président Alassane Ouattara, et son ancien allié le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui a quitté l'alliance deux mois avant le scrutin.

Première publication : 14/10/2018