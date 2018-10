Le photographe Yann Arthus-Bertrand vend ses amis aux enchères pour sa fondation GoodPlanet

Un moment passé avec une célébrité, c'est le nouveau produit vendu aux enchères en France. Plutôt que des tableaux de maîtres, un rendez-vous avec une star est ce que vend Yann Arthus-Bertrand ce dimanche à Drouot.

Le catalogue de la vente aux enchères exceptionnelle, organisée dimanche 14 octobre au domaine de Longchamp, présente plusieurs visages familiers. Bien que vous ne puissiez pas acheter l'acteur Clovic Cornillac, le célèbre architecte Renzo Piano ou le footballeur Blaise Matuidi, vous pouvez faire une enchère pour déjeuner avec l'un deux – ou avec les trois.

Le photographe Yann Arthus-Bertrand met aux enchères des audiences privées avec certains de ses célèbres amis afin de lever des fonds pour sa Fondation GoodPlanet. Basée au domaine de Longchamp, cette dernière est "le premier lieu dédié à l'écologie et à la solidarité".

L'argent récolté devrait ainsi contribuer à maintenir l'accès gratuit au public au domaine de Longchamp, où la vente aux enchères a lieu, avec plus de 40 'moments' pour lesquels on peut faire une offre : un concert privé dans votre propre maison du violoniste à la renommée internationale Zhang Zhang, une heure de tennis à Rolland Garros avec Paul-Henri Mathieu, ou un déjeuner avec le photographe franco-brésilien Sebastiao Salgado et sa femme Lélia Wanick.

Un nouveau phénomène en France

Vous pouvez aussi faire une offre pour assister à une journée de tournage du nouveau film de Dany Boon, dîner dans la salle à manger privée d'Alain Ducasse dans les cuisines du Plaza Athénée ou aller en week-end au zoo de Beauval avec un accès privé aux quartiers des pandas.

Vous pouvez choisir de vous faire tirer le portrait par le distingué photographe allemand Peter Lindbergh ou par Yann Arthus-Bertrand lui-même, qui vous propose aussi de vous accompagner en tant que capitaine pour un voyage en bateau sur la Seine.

Les ventes aux enchères du temps de célébrités au profit d'oeuvres de bienfaisance sont un phénomène plutôt commun aux États-Unis, mais c'est une nouveauté relative en France. L'évènement va être retransmis en direct par la maison française Drouot, peu familière de ce type de vente aux enchères.

Première publication : 14/10/2018