Foot européen : le Real Madrid n’y arrive plus, le PSG sur sa lancée

Une nouvelle fois battu en championnat, le Real Madrid continue de dégringoler. Les Merengue sont désormais 7e de Liga. Une mésaventure que ne connaît pas le PSG, plus intouchable que jamais et auteur d’un dixième carton en autant de journées de L1.

• Ligue 1 : derrière l’intouchable PSG, les poursuivants s’accrochent

Écart inchangé entre le PSG, auteur contre Amiens (5-0) de son dixième succès en autant de journées, et ses principaux poursuivants. Le LOSC, qui a peiné face à Dijon (1-2), reste deuxième à huit longueurs, tandis que Montpellier complète le podium à la faveur de son succès contre Bordeaux (2-0). L'OM, pas brillant mais solide à (0-1), est en embuscade, tout comme Lyon, qui a fait le job face à Nîmes (2-0).

En bas de tableau, le FC Nantes s'est donné de l'air en étrillant Toulouse (4-0), porté par un superbe triplé de Sala. L'affaire se corse un peu plus en revanche à Monaco, où le club princier n'a pas bénéficié de l'effet Henry. Les Monégasques sont avant-derniers de L1 après une nouvelle défaite, cette fois sur la pelouse de Strasbourg (2-1).

• Liga : le Barça perd Messi, le Real cherche son football

Week-end paradoxal pour le Barça, qui a repris la tête de la Liga en battant le FC Séville au Camp Nou (4-2), mais qui a vu sa prise de pouvoir gâchée par la blessure de Messi. L’Argentin devrait manquer au minimum le match de Ligue des champions face à l’Inter et le clasico, le week-end prochain. La métropole catalane fait coup double à l’occasion de cette 9e journée puisque l’Espanyol Barcelone, vainqueur de Huesca (0-2), est désormais deuxième.

Rien ne va plus en revanche du côté de Madrid, où le Real a subi une nouvelle défaite, cette fois contre Levante (1-2). Les Merengue sont septièmes du classement à quatre points de la tête. L’Atletico, cinquième, a également perdu deux points précieux face à Villareal (1-1).

• Serie A : premier accroc pour la Juve, le derby pour l’Inter

Pas de passe de neuf pour la Vieille Dame, accrochée par le Genoa a domicile (1-1) après huit succès de rang. Un match nul qui fait les affaires de Naples, auteur d’un excellent début de saison et qui revient à quatre longueurs de la Juve à la faveur de son succès à Udine (0-3). L’Inter, qui a arraché le derby face à l’AC Milan dans les arrêts de jeu (1-0), est également bien installée sur le podium, suivi par une Lazio elle aussi en grande forme à Parme (0-2).

En revanche, l’autre club romain continue d’alterner le bon et le moins bon. Après trois victoires d’affilée, la Louve est retombée dans ses travers face à la Spal (0-2) et perd le contact avec le wagon de tête. À noter enfin que le Chievo Vérone ferme toujours la marche avec un total de points négatif (-1), puisqu’il n’a toujours pas réussi à inscrire les trois points qui lui ont été retirés par la Fédération italienne pour falsification de ses comptes. Une situation catastrophique qui a cette fois profité à l’Atalanta Bergame, auteur du carton de la semaine en Italie (1-5).

• Premier League : Chelsea accroché, Liverpool et City solides

Co-leaders de Premier League, Manchester City et Liverpool ont poursuivi leur marche en avant à l’occasion de la 9e journée du championnat anglais. Les Citizens, qui ont étrillé Burnley (5-0), devancent toujours les Reds à la différence de buts puisque Salah et les siens ont péniblement battu Huddersfield (0-1).

Chelsea, qui pouvait partager la première place avec ses deux rivaux, a laissé filer deux points à domicile face à Manchester United : un moindre mal puisque les Londoniens ont arraché le match nul au bout du temps additionnel, malgré un doublé de Martial côté mancunien (2-2). Les Red Devis sont dixièmes du classement.

• Bundesliga : le Bayern redémarre, Dortmund toujours au top

Après deux défaites de rang et un point pris en trois journées, le Bayern Munich a remis la première à Wolfsburg (1-3) et reste au contact des leaders. Un wagon de tête mené tambour battant par le Borussia Dortmund, large vainqueur du VfB Stuttgart (0-4), et qui devance de trois points un autre Borussia, Mönchengladbach, victorieux de Mayence (4-0). Le Werder Brême, qui a battu Schalke 04 (0-2), complète le podium.

À noter également le carton du week-end, signé de l’Eintracht Francfort face au Fortuna Düsseldorf (7-1). Une rencontre marquée par l’incroyable quintuplé de Jovic, inscrit en à peine plus de trois quarts d’heure, entre la 26e et la 72e minute.



Première publication : 22/10/2018