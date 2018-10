Un engin explosif retrouvé dans une résidence du milliardaire George Soros

La police de Katonah, dans l'État de New York, a révélé avoir retrouvé, lundi, un explosif dans une boîte aux lettres au domicile du milliardaire George Soros. Ce dernier est fréquemment la cible de critiques émanant de mouvements d'extrême droite.

Un engin explosif a été retrouvé, lundi 22 octobre,dans une boîte aux lettres au domicile du milliardaire George Soros à Katonah, dans l'État de New York, a-t-on appris auprès de la police locale, confirmant une information révélée par le New York Times.

L'engin a été découvert par un employé de la résidence. Dans un communiqué, la police de Bedford précise avoir été alertée en milieu d'après-midi.

L'employé a déposé le colis piégé dans une zone boisée et a appelé la police. Les démineurs sont arrivés et l'ont fait explosé, indique le New York Times, précisant que George Soros n'était pas à son domicile.

George Soros, d'origine hongroise, est fréquemment la cible de critiques émanant de mouvements d'extrême droite aux États-Unis comme en Europe.

Avec Reuters

Première publication : 23/10/2018