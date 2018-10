Migrants honduriens au Mexique : "On ne parle plus de 'caravane' mais d'exode désormais"

La caravane de migrants partis du Honduras poursuit sa route vers le nord. Les 7 000 personnes qui ont franchi, lundi, la frontière mexicaine vivent dans des conditions désastreuses à Tapachula. La correspondante de France 24 les a rencontrés.

"On parlait au début d'une caravane de migrants, on parle désormais d'exode". Laurence Cuvilier, correspondante de France 24 au Mexique, raconte l'arrivée des quelque 7 000 migrants dans la ville de Tapachula, dans le sud-ouest du pays.

Ces personnes ont franchi la frontière entre le Guatemala et le Mexique, le 21 octobre, et devraient être rejointes par près de 2 000 autres dans les jours à venir.

Sans argent et privées d'assistance humanitaire conséquente, des familles entières, fuyant la violence et la misère, se sont installées sur la place centrale de Tapachula et dans les rues adjacentes, à même le sol.

Les autorités tentent de les diriger vers des refuges mais les migrants – qui craignent d'être renvoyés au Honduras – refusent tous de s'y rendre.

Première publication : 23/10/2018