Ligue des champions : le PSG et l’AS Monaco accrochés

En grande difficulté devant son public, le PSG a tout de même limité la casse en arrachant le match nul face à Naples (2-2). Troisièmes, les Parisiens devront cravacher pour voir les 8es de finale. Également accroché, Monaco est presque éliminé.

Il aura fallu un exploit individuel dans le temps additionnel pour que le PSG se sorte d'un bien mauvais pas, mercredi 24 octobre, au Parc des Princes. Menés jusque dans les arrêts de jeu par le SC Naples, les Parisiens ont arraché un résultat nul (2-2) et préservé leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Un moindre mal, tant les Parisiens sont passés à côté de leur deuxième rendez-vous majeur de la saison, après celui, manqué, à Liverpool (3-2). En première période, les Parisiens ont été particulièrement brouillons, et c'est en toutez logique qu'ils sont rentrés aux vestiaires avec un passif d'un but, oeuvre du virevoltant Insigne juste avant la demi-heure de jeu (0-1, 29e).

Si les Parisiens se sont un peu réveillés après la pause, ils ont surtout bénéficié d'un but contre son camp de Mario Rui, malheureux sur un centre de Meunier, pour recoller au score (1-1, 61e). Mais même à nouveau dans le coup, Neymar et consorts ont eu toutes les peines du monde à bousculer le bloc italien, et ils ont finalement rompu à nouveau sur une frappe de Mertens (1-2, 77e).

Le salut parisien est finalement venu d'une superbe inspiration de Di Maria en toute fin de rencontre. Une frappe enroulée du gauche venue se loger dans la lucarne napolitaine (2-2, 90e+3), qui permet au PSG de rester à un point de son adversaire du soir au classement, et à deux longueurs de la tête de la poule C, occupée sans surprise par Liverpool, auteur d'un carton face à l'Étoile Rouge de Belgrade (4-0).

L'AS Monaco toujours aussi loin de ses standards

La soirée n'a également pas été des plus joyeuses pour l'autre club français engagé dans cette soirée de Ligue des champions. Avant-dernier de Ligue 1 et en pleine crise, l'AS Monaco a longtemps souffert sur la pelouse du FC Bruges, ramenant un point presque miraculeux tant les hommes de Thierry Henry ont peiné face aux Belges (1-1).

Les Monégasques, qui avaient pourtant pris le match par le bon bout en ouvrant le score par Sylla peu après la demi-heure de jeu (0-1, 32e), ont plié dans la foulée sur une tête de Wesley (1-1, 39e) avant de subir durant près d'une heure les assauts de leurs hôtes. Sans dommages supplémentaires au final, même si Henry, qui s'est vu confier la barre du navire il y a peu, a pu mesurer un peu plus encore le travail qui l'attend dans les prochaine semaines.

Pour la qualification en huitièmes de finale, les Monégasques ne sont mathématiquement pas éliminés, même si cinq points les séparent de la deuxième place. Un rang occupé par l'Atletico de Madrid, qui a vécu un véritable cauchemar à Dortmund (3-0), sans toutefois hypothéquer ses chances de qualification. Les Allemands, eux, ont déjà un pied et demi au prochain tour.

Huitièmes en vue pour le Barça et Porto

Des huitièmes de finale que verra aussi très probablement le FC Barcelone, qui n'a pas manqué son rendez-vous avec l'Inter Milan au sommet du groupe B. Solides, les Blaugrana ont battus leur adversaire italien (2-0) et profitent de la contre-performance de Tottenham au PSV Eindhoven (2-2) pour s'offrir une marge de huit points d'avance sur les 3e et 4e.

À noter enfin que dans le groupe D, le FC Porto a fait une très belle opération en allant chercher trois points sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-3). Les Portugais qui s'emparent de la tête de leur poule puisque, dans le même temps, Schalke 04 n'a pas réussi à prendre le meilleur sur Galatasaray (0-0)



Première publication : 24/10/2018