Trump appelle les médias à "cesser les hostilités" après l'envoi de colis explosifs

Donald Trump a souligné mercredi la "responsabilité" des médias dans la détérioration du climat politique américain, tout en dénonçant l'envoi de colis piégés à plusieurs de ses détracteurs.

Le président américain Donald Trump a de nouveau condamné, mercredi 24 octobre au soir, l'envoi de colis explosifs à plusieurs de ses détracteurs, dont la chaîne CNN.

"Le gouvernement fédéral mène une enquête agressive et nous allons trouver les responsables et les présenter à la justice. Très rapidement j'espère", a déclaré le président lors d'un meeting de campagne dans le Wisconsin.

"Tout acte ou menace de violence politique est une attaque contre notre démocratie elle-même", a-t-il ajouté, en disant souhaiter que toutes les parties se parlent "dans la paix et l'harmonie".

Mais il a aussi affirmé que les médias se devaient d'utiliser "un ton courtois et de cesser les hostilités sans fin et les histoires et attaques négatives constantes et souvent fausses".

"Ils doivent arrêter", a-t-il insisté. "Nous sommes à 13 jours d'élections très, très importantes", a-t-il encore dit en référence aux législatives de mi-mandat du 6 novembre.

Avec AFP

Première publication : 25/10/2018