L'ex-parrain de la mafia de Boston retrouvé mort dans sa cellule

Le gangster américain James "Whitey" Bulger, ex-parrain de la mafia à Boston et incarné à l'écran par Jack Nicholson en 2006 puis Johnny Depp en 2015, a été retrouvé mort dans une prison fédérale de Virginie occidentale où il venait d'être transféré.

Sa cruauté avait inspiré de nombreux films : l'ex-parrain de la mafia de Boston, James "Whitey" Bulger, a été retrouvé mort, mardi 30 octobre, dans une prison de Virginie-Occidentale, assassiné par un co-détenu selon plusieurs médias américains.

Les autorités fédérales ont confirmé que Bulger était mort dans sa cellule de la prison fédérale de haute sécurité de Hazelton, située à Bruceton Mills, à 300 km à l'ouest de Washington, où il avait été transféré la veille.

James Bulger, 89 ans, a été "retrouvé inanimé dans sa cellule vers 8 h 20" (12 h 20 GMT), et les efforts pour le ranimer ont été vains, a précisé le Bureau fédéral des prisons dans un communiqué. Le FBI a ouvert une enquête, a-t-il ajouté, sans donner d'indication sur les causes de la mort.

Selon plusieurs médias américains, le célèbre gangster, qui fut aussi informateur du FBI, a été tué par un co-détenu lui aussi lié à la mafia. Il aurait été battu au point d'être méconnaissable, selon le New York Times.

Parrain tout-puissant de Boston entre les années 1970 et 1990, avec la complicité d'autorités corrompues, Bulger avait été arrêté à Los Angeles en 2011 après seize ans de cavale.

Retrouvé à Santa Monica grâce à une ex-Miss Islande

Il avait été retrouvé résidant avec sa petite amie de longue date, Catherine Greig, dans un appartement à quelques pas de la plage de Santa Monica, grâce aux informations fournies par une reine de beauté islandaise, Miss Islande 1974, qui avait vécu un temps non loin de leur appartement. Cette dernière avait touché deux millions de dollars de récompense pour sa capture du FBI, dont Bulger était devenu l'ennemi n°1 depuis la mort de Ben Laden.

Bulger et Greig vivaient sous les faux noms de Charles et Carol Gasko. La police avait retrouvé dans leur appartement quelque 800 000 dollars en cash et des armes à feu.

Jugé à l'été 2013, lors d'un procès à Boston où avaient déposé quelque 72 témoins, il avait été reconnu coupable de onze meurtres et condamné à la réclusion à perpétuité. Il avait refusé de témoigner, assurant que la police fédérale lui avait promis l'immunité.

Personnage complexe, à la fois gangster et informateur du FBI, cruel et charismatique, Bulger a fait l'objet de dizaines de livres, et inspiré le personnage incarné par Jack Nicholson dans le film "Les Infiltrés" de Martin Scorsese (2006), comme celui joué par Johnny Depp dans le polar "Strictly criminal" (2015).

Américain aux racines irlandaises, Bulger régnait sur les quartiers sud de Boston à une époque où ils ne s'étaient pas encore embourgeoisés. Les environs malfamés du port fourmillaient encore de bars aux personnages louches.

Le FBI aidait Bulger à tuer ses rivaux

Il avait été surnommé "Whitey" pour ses cheveux blonds, mais détestait ce prénom et se faisait appeler Jimmy. À l'époque, la police fédérale peinait tellement face à la mafia qu'elle aidait Bulger à tuer ses rivaux, lui permettant ainsi d'assurer sa prééminence sur la ville, soulignait le Boston Globe.

C'est aussi un agent du FBI qui préviendra Bulger en 1995 de son inculpation imminente, lui permettant de prendre la fuite avant l'arrivée de la police.

Sa cruauté et son cynisme étaient légendaires. Son procès avait révélé qu'il pouvait tuer ses ennemis à coups de pioche, leur tirer une balle entre les yeux, étrangler les femmes qui menaçaient de le trahir en arrachant leurs dents pour empêcher leur identification. Et aller faire une sieste juste après avoir assassiné froidement ses rivaux.

Mais il se présentait comme le protecteur de ces quartiers, assurant les préserver notamment de la drogue, alors même que son procès avait révélé qu'il en avait inondé les quartiers sud.

Si le film "Les Infiltrés" présentait Bulger comme un monstre, "Strictly Criminal", avec également Kevin Bacon et Benedict Cumberbatch en co-stars, s'attardait sur la relation de Bulger avec un ami d'enfance devenu agent du FBI. Bulger l'avait aidé à arrêter ses rivaux italiens en échange d'un élargissement de son territoire.

Le procureur fédéral du Massachusetts, Andrew Lelling, a commenté sa mort d'un laconique communiqué. "Nous avons appris, ce matin, la mort de James ‘Whitey’ Bulger. Nos pensées vont à ses victimes et à leurs familles", a-t-il indiqué.

Avec AFP

Première publication : 31/10/2018