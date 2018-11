Bolsonaro veut transférer l'ambassade du Brésil en Israël à Jérusalem

Le président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, a confirmé qu'il allait transférer l'ambassade du Brésil en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem, une mesure hautement polémique déjà mise en œuvre en mai par son homologue américain Donald Trump.

Quelques mois après la décision du président américain Donald Trump, son homologue brésilien Jair Bolsonaro a confirmé jeudi 1er novembre vouloir transférer l'ambassade du Brésil en Israël à Jérusalem, comme il l'avait annoncé durant la campagne électorale.

Le président nouvellement élu a fait cette annonce lors de sa première conférence de presse formelle depuis sa victoire au second tour du scrutin dimanche dernier. Il a affirmé qu’il ne pensait pas que cette annonce pourrait créer "un climat pesant" dans les relations entre le Brésil et le Proche-Orient.

"Nous avons le plus grand respect pour le peuple d'Israël et pour le peuple arabe. Nous ne voulons créer de problèmes avec personne. Nous voulons faire du commerce avec tout le monde et rechercher des solutions pacifiques pour résoudre les problèmes", a-t-il déclaré.

Une décision "historique" pour Netanyahou

Dans un entretien publié jeudi par le journal israélien Hayom, favorable au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Jair Bolsonaro avait déjà estimé qu'Israël devrait être libre de choisir sa capitale. "Lorsqu'on me demandait, lors de la campagne, si je le ferais une fois devenu président, je répondais ‘oui, c'est vous qui décidez quelle est la capitale d'Israël, pas les autres nations’", a-t-il affirmé à ce quotidien.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié d'"historique" cette décision. "Je félicite mon ami le président élu du Brésil Jair Bolsonaro pour son intention de déplacer l'ambassade brésilienne à Jérusalem, un pas historique, juste et enthousiasmant", a-t-il réagi dans un communiqué.

La question de l'emplacement des ambassades en Israël est particulièrement sensible. L'État hébreu considère toute la ville de Jérusalem comme sa capitale, alors que les Palestiniens aspirent à faire de Jérusalem-Est la capitale de leur futur État. Pour la communauté internationale, le statut de la Ville sainte doit être négocié par les deux parties et les ambassades ne doivent pas s'y installer tant qu'un accord n'a pas été trouvé.

Le président américain Donald Trump a rompu en décembre 2017 avec des décennies de diplomatie américaine en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. Le président palestinien Mahmoud Abbas a depuis coupé les ponts avec l'administration Trump.

Des médias brésiliens se sont inquiétés qu'un transfert de l'ambassade puisse provoquer des représailles commerciales de la part de pays arabes, grands importateurs de viande brésilienne de boeuf, agneau et poulet.

