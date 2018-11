Denny Tamaki, le gouverneur japonais qui veut résoudre le conflit d’Okinawa

De père américain, le nouveau gouverneur japonais d'Okinawa se présente comme l’interlocuteur idéal pour résoudre le conflit autour de la construction d'une nouvelle base américaine, qui oppose les autorités japonaises à la population locale.

Réduire la présence militaire américaine sur cette île du sud du Japon : telle était la promesse de campagne de Denny Tamaki, fraîchement élu à la tête de la préfecture d’Okinawa. Quand le gouvernement japonais a annoncé cette semaine la reprise des travaux pour construire la base aérienne d’Henoko, sur la côte est de l'archipel, le nouveau gouverneur de 59 ans a qualifié cette décision de "regrettable". "Je ne cesserai d’exhorter le gouvernement central à écouter sincèrement la voix d'Okinawa et à adopter une position démocratique en recherchant un règlement par le dialogue, mais pas au bulldozer de la construction", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Né de mère japonaise et de père américain qu’il n’a jamais rencontré, ce métis – hâfu en japonais – fait figure d’interlocuteur idéal, aux yeux de la population locale, pour apporter une solution "gagnant-gagnant" dans ce contentieux qui dure depuis des décennies. En 1945, les Américains posent le pied pour la première fois sur l’île. Les combats particulièrement violents de la bataille d’Okinawa font plus de 100 000 morts civils en 82 jours, laissant de profondes cicatrices. Depuis, les soldats ont continué d’occuper l’île qu’ils ont pourtant rendue en 1972. Aujourd’hui encore, des bases militaires américaines subsistent. L’île, qui compte un million d’habitants, abrite environ la moitié des 54 000 soldats américains stationnés au Japon.

Cette page d’histoire douloureuse fait que la population locale a du mal à accepter la présence militaire, jugée souvent trop proche des villes. Dans les années 1950, un avion américain s’est écrasé sur une école, faisant plus de 200 morts. Les GI sont aussi à l’origine de diverses affaires sexuelles. En 1986, trois soldats américains de la base de Futenma ont été condamnés à six ans de prison pour le viol d’une fillette de 12 ans. En 2016, un employé de la défense américaine a violé et assassiné une femme de 20 ans.

Henoko, "pas la seule solution"

Aujourd’hui, la crispation de la population se cristallise autour du plan vieux de plusieurs décennies visant à déplacer une base aérienne du Marine Corps de Futenma, une ville densément peuplée, dans la zone qui entoure le camp Schwab, à Henoko Bay. Les opposants se sont rassemblés jeudi 1er novembre dans des pédalos à proximité avant d’être dispersés par des patrouilleurs de la garde côtière. Dans ce contexte, le nouveau gouverneur s'est dit déterminé à poursuivre le projet de son prédécesseur décédé en août dernier, qui avait retiré le permis de construire à la base.

Denny Tamaky pourra-t-il tenir tête à Tokyo et Washington ? Le bras de fer s’annonce particulièrement tendu. Cet ancien législateur au Parlement a notamment exhorté le Premier ministre Shinzo Abe et d'autres représentants du gouvernement central à mettre fin au plan Henoko. "Ils disent qu’il n’y a que Henoko, qu’Henoko est la seule solution. Mais nous pensons que ce n'est certainement pas le cas", a-t-il déclaré. "La partie américaine a fait de nombreuses propositions dans le cadre de plans de réorganisation et le gouvernement japonais devrait les examiner."

Visite aux États-Unis

Pour faire entendre la voix des Okinawaiens et obtenir le soutien de Washington dans ce dossier, le gouverneur d’origine américaine a annoncé sa volonté de se rendre aux États-Unis, et notamment à New York, en novembre. "Je veux que le peuple américain comprenne ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, pour résoudre ce problème", a-t-il déclaré. Officiellement, pour Washington, le conflit devrait être résolu entre Tokyo et Okinawa.

Denny Tamaky estime que les gestes de réconciliation de Donald Trump avec la Corée du Nord montrent une certaine volonté à rechercher la paix dans la région. Mais aucune rencontre n’est prévue avec Donald Trump.

Derrière ses discours fermes, le gouverneur affiche toutefois une position modérée sur le sujet. Contrairement à une majorité des anciens de l’île qui plaident pour un retrait total des Américains, il se dit favorable au traité de sécurité bilatéral américano-japonais signé après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Il défend également l’alliance de sécurité nippo-américaine. Mais pour lui, Okinawa ne devrait pas être seul à être sacrifié : les soldats américains devraient être mieux répartis sur le territoire japonais.

Première publication : 02/11/2018