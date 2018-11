En Centrafrique, un projet multiconfessionnel réconcilie musulmans et chrétiens

En voyage en Centrafrique, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a assisté à un projet de reconstruction dans un quartier de Bangui, où musulmans et chrétiens travaillent main dans la main.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean Yves Le Drian est arrivé en Centrafrique, vendredi 1er novembre, pour un voyage express de deux jours. Le contexte est tendu dans le pays après la destitution du président de l'Assemblée Nationale et l'ultimatum lancé au Gouvernement par les rebelles de l'ex-Séléka.

"Aider à ce que ce pays reprenne espoir et se revitalise"

Malgré ces tensions, le chef de la diplomatie française a pu visiter un projet multiconfessionnel dans le quartier de Boeing, à Bangui. Des déplacés chrétiens et musulmans travaillent ensemble à la rénovation de leur quartier.

Alors que le spectre d’un conflit politico-religieux est toujours présent dans le pays, l’ONG française Acted s’est lancée pour défi de ressouder la population en aidant les habitants à reconstruire leurs maisons détruites pendant la guerre. Elle a déjà fait rebâtir près d’un millier d’habitations depuis quatre ans.

"Je suis ému par ce que je vois renaître ce quartier de Boeing, Bimbo 3, avec le soutien de la France pour aider à ce que ce pays reprenne espoir et se revitalise", a souligné Jean-Yves Le Drian.

La situation humanitaire reste inquiétante en Centrafrique. D’après les ONG, trois millions de Centrafricains sont en attente d’une aide humanitaire d’urgence. Depuis 2013 – et le déferlement de haine entre rebelles de la coalition Séléka, à dominante musulmane, et groupes antibalaka, prétendant défendre les chrétiens –, la quasi-totalité des habitants de ce pays de 4,5 millions d'habitants, parmi les plus pauvres au monde, vit sous la coupe de groupes armés.

Première publication : 02/11/2018