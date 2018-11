Après le référendum en Nouvelle-Calédonie, Macron exprime sa "fierté"

Emmanuel Macron a pris acte, dimanche, de la victoire du "non" à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie à l'issue du référendum organisé dans l'archipel du Pacifique sud, saluant "une marque de confiance" dans la République française.

Emmanuel Macron a exprimé dimanche 4 novembre son "immense fierté" après que la Nouvelle-Calédonie a choisi par référendum de rester dans le giron français, le non l'emportant finalement à 56,4 % des voix..

"Je veux aussi dire la fierté pour le chef de l'État que la majorité des Calédoniens aient choisi la France", a déclaré le président de la République dans une allocution télévisée, en estimant "qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui du dialogue".

"Les électeurs ont pu choisir souverainement en connaissance de cause la relation entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Ils se sont exprimés majoritairement pour que la Nouvelle-Calédonie reste française", s'est réjoui Emmanuel Macron, qui y a vu "une marque de confiance dans la République française, dans son avenir, et dans ces valeurs : cette fierté, chacun peut la ressentir et la partager".

"Le seul vaincu est la tentation du mépris de la division, de la violence, de la peur", a encore considéré le chef de l'État. "Le seul vainqueur, c'est le processus en faveur de la paix qui porte la Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans, l'esprit de dialogue que plus rien n'entamera", a-t-il ajouté.

"Au plan politique, il n'y a pas d'autre chemin que celui du dialogue", a martelé Emmanuel Macron, selon lequel "le gouvernement proposera aux forces politiques de Nouvelle-Calédonie de se réunir dans les prochaines semaines".

Avec AFP

Première publication : 04/11/2018