Foot européen : la Juventus, le Barça et City déroulent, Dortmund prend ses aises

Solides leaders de leurs championnats respectifs, le PSG, la Juventus, Manchester City et le Barça ont engrangé les trois points ce week-end. Le Real a renoué avec la victoire, et en Allemagne, le Borussia Dortmund a creusé l'écart en tête.

• Premier League : City intenable, Arsenal tient tête à Liverpool

Impitoyable, Manchester City a atomisé Southampton (6-1), dimanche lors de la onzième journée, pour rester en tête de la Premier League. Avec 29 points au compteur, le champion en titre devance de deux unités Chelsea, tombeur de Crystal Palace (3-1). Les Blues d’Eden Hasard sont à égalité de points avec le troisième, Liverpool (27 pts), tenu en échec par Arsenal samedi au terme d’un match spectaculaire et équilibré (1-1). Lors de cette journée, Tottenham s’est hissé à la quatrième place du classement, grâce à sa victoire chez Wolverhampton, (3-2). Toujours en convalescence, Manchester United, qui reste sur quatre matchs sans défaite, s'est imposé au bout du suspense contre Bournemouth (2-1), avec un nouveau but de Martial.

Great Performance from the team, atmosphere was good, thanks for the fans !! Belle performance de l’équipe , l’ambiance était bonne ,merci aux supporters ! #nevergiveup #arsenal #AL9 pic.twitter.com/BR6rhrYlww Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 3 novembre 2018

• Liga : le Barça miraculé, le Real convalescent

Mené deux buts à un, le FC Barcelone a cravaché pour arracher dans les dernières minutes de jeu la victoire face au Rayo Vallecano (3-2), samedi pour la 11e journée du championnat espagnol, grâce notamment à un but de Dembélé. Le FC Séville, auteur d'un match nul (0-0) sur le terrain de la Real Sociedad dimanche, s’est saisi de la deuxième place, à quatre longueurs des Catalans. L'Atlético de Griezmann, pour la première fois capitaine en match officiel avec son club, n’a pu faire mieux qu’un match nul à Leganés samedi (1-1). Le Real Madrid et son nouvel entraineur Solari, vainqueurs à domicile de Valladolid (2-0) samedi, ont mis fin à la série noire du club de cinq journées sans victoire (quatre défaites, un nul). Les Merengue pointent à la sixième place à sept points du Barça.

• Ligue 1 : Paris dompte les Dogues, l’OM et Monaco coulent à pic

Le PSG a bien préparé son déplacement à Naples en Ligue des champions en battant, grâce à son duo Neymar et Mbappé, son dauphin Lille (2-1), vendredi au Parc des Princes. Les Parisiens comptent désormais onze points d’avance en tête du championnat. Une semaine après un classique perdu, l’Olympique de Marseille s'est liquéfié, dimanche, à Montpellier (3-0), enregistrant sa deuxième défaite consécutive en Ligue 1. Dépassés en deuxième mi-temps, les Phocéens laissent les Héraultais, solidaires et déterminés depuis le début de la saison, grimper à la deuxième place, à la différence de but devant Lille. Lyon, qui menait à domicile, a concédé le nul contre Bordeaux (1-1), tandis que l’AS Monaco de Thierry Henry a sombré à Reims (1-0) samedi.

• Serie A : la Juve ne lâche rien, l’Inter et Naples cartonnent

Les semaines se suivent et se ressemblent pour la Juventus, qui a battu Cagliari (3-1), samedi, lors de la onzième journée du Championnat d'Italie. Grâce à sa dixième victoire en onze matches, la Vieille Dame de Dybala compte toujours six points d’avance en tête devant l'Inter et Naples, qui ont respectivement étrillé le Genoa (5-0) samedi et Empoli (5-1) vendredi. Le duel à distance pour la 4e place s’est poursuivi entre l'AC Milan, vainqueur d'Udinese (1-0) à la 97e minute, dimanche, et la Lazio, qui a écrasé la SPAL (4-1).De son côté, la Roma a enchaîné un troisième match sans victoire en championnat en ramenant un point du terrain de la Fiorentina (1-1),

• Bundesliga : Dortmund se ressaisit, le Bayern patine

Le Bayern a été tenu en échec samedi à domicile, lors de la dixième journée de Bundesliga par le modeste Fribourg (1-1), qui n'avait plus pris un point à Munich depuis 1997. Les hommes de Kovac se retrouvent avec vingt points relégués à la troisième place, à quatre unités du leader Dortmund, vainqueur laborieux à Wolfsburg (1-0). Le Borussia M'Gladbach, tombeur du Fortuna Düsseldorf (3-0), prend la deuxième place grâce à une meilleure différence de but avec le Bayern, qui se déplacera chez le leader la semaine prochaine.

Première publication : 05/11/2018