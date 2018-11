Pakistan : la chrétienne Asia Bibi a été libérée

Dans les couloirs de la mort depuis huit ans pour blasphème, la chrétienne pakistanaise Asia Bibi a été libérée mercredi, selon son avocat. Elle avait été acquittée il y a une semaine par la Cour suprême mais était restée incarcérée.

La libération de la chrétienne Asia Bibi s'est fait attendre. Elle a finalement été annoncée mercredi 7 novembre par son avocat. Acquittée il y a une semaine, après avoir été condamnée à mort pour blasphème par la justice en 2010, la Pakistanaise était restée en prison malgré son acquittement.

"Elle a été libérée. On m'a dit qu'elle était dans un avion mais personne ne sait où elle va atterrir", a écrit Me ul-Mulook dans un message à l'AFP. Selon un responsable de l'aviation civile, l'aéronef, immatriculé au Pakistan, doit se poser à Islamabad.

D'après un autre cadre de l'aviation civile, basé à Multan, l'avion avait atterri dans la soirée avec "quelques étrangers et quelques Pakistanais" à son bord, sans plus de précision.

L'ordre d'élargissement est parvenu mercredi à la prison de Multan, où elle était détenue, a indiqué un cadre pénitentiaire à l'AFP. Soit une semaine jour pour jour après son acquittement par la Cour suprême, qui avait alors prononcé sa libération "immédiate".

La famille demande l'asile aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni

Le mari d'Asia Bibi a réclamé le 3 novembre l'asile pour sa famille aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Canada, arguant d'un trop grand danger s'ils restaient au Pakistan.

"Je demande au président Donald Trump de nous aider à partir. Après cela, je demande à la Première ministre britannique (Theresa May) de faire de son mieux pour nous aider", a déclaré Ashiq Masih dans un message vidéo. Le mari d'Asia Bibi a également sollicité l'"aide" du Premier ministre canadien, Justin Trudeau.

La France et l'Italie prêts à accueillir Asia Bibi

Mercredi, une autre vidéo d’Ashiq Masih a été mise en ligne par l'association italienne catholique Aiuto alla chiesa che soffre (Aide à l'Église qui souffre), dans laquelle il demande l'aide du gouvernement italien pour les faire sortir du Pakistan, où les conditions de vie deviennent selon lui très difficiles.

"Nous sommes très préoccupés car nos vies sont en danger. Nous n'avons même plus de quoi manger parce que nous ne pouvons plus sortir faire des courses", y déclare le mari d'Asia Bibi, selon la traduction italienne de ses déclarations. Après ce message, le Premier ministre italien, Matteo Salvini, a tweeté qu'il ferait "tout ce qu'il est humainement possible pour garantir un avenir à cette femme".

La France, quant à elle, est prête à accueillir la chrétienne, avait déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avant la libération d’Asia Bibi. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est dite lundi "prête à l'accueillir" avec sa famille dans la capitale française.

