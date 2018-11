PMA pour toutes : l'exemple de la "comaternité" en Belgique

Fin septembre, le comité national français d'éthique s'est prononcé en faveur de l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Pour le moment, les couples de Françaises désireuses de fonder une famille doivent se rendre à l'étranger, notamment en Belgique, pour bénéficier d'inséminations artificielles où la pratique est autorisée depuis 2007. Reportage.

En France, le sujet suscite de vifs débats, mais l'extension aux femmes homosexuelles et aux femmes seules devrait figurer dans la révision de la loi de bioéthique, attendue au Parlement en 2019. Et peut être que pour les couples de femmes, cela simplifiera la question du statut juridique de celle qui ne porte pas l'enfant, à l'image de la "comaternité" qui existe en Belgique. Explications avec Alix Le Bourdon et Clément Dalmar.

Une émission préparée par Patrick Lovett.

Par Alix LE BOURDON , Clément DALMAR