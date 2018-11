Des morts dans les incendies qui ravagent la Californie

Le nouvel incendie qui ravage le nord de la Californie a fait des morts et des blessés, a annoncé un responsable vendredi, sans pouvoir pour l'instant préciser leur nombre. Au sud, un autre foyer menace Malibu.

Plusieurs personnes sont mortes dans un violent incendie qui faisait rage vendredi 9 novembre dans le nord de la Californie tandis que plus au sud, la célèbre station balnéaire de Malibu était menacée par un autre foyer qui se propageait rapidement.

"Nous savons qu'il y a eu des blessés et nous savons qu'il y a eu des morts et nous sommes encore en train d'essayer d'en savoir plus", a déclaré lors d'une conférence de presse Mark Ghilarducci, du bureau des services d'urgence du gouverneur de Californie.

Paradise, ville de 26 000 habitants située au nord de Sacramento, a été partiellement détruite par l'incendie baptisé "Campfire" qui s'est déclaré jeudi matin. Alimenté par des vents violents, le sinistre s'est propagé dès l'aube à une très grande vitesse, couvrant la ville d'épaisses fumées et de cendres.

Des dizaines de maisons ont été détruites, ainsi qu'un hôpital, une station-service, de nombreux véhicules et plusieurs restaurants. Du Blackbear Diner, il ne restait ainsi plus que l'enseigne "Welcome to Bearadise", a constaté sur place un photographe de l'AFP.

Jeudi soir, "Campire" avait ravagé plus de 80 kilomètres carrés et des dizaines milliers de personnes de Paradise, Magalia, Concow, Butte Valley et Butte Creek Canyon ont reçu un ordre d'évacuation.

"Ce sinistre est très dangereux, s'il vous plaît, évacuez les lieux si on vous le demande", a tweeté le département californien pour les forêts et la protection contre les incendies, Cal Fire.

À près de 600 km plus au sud, près de Los Angeles, la ville de Malibu était en état d'alerte en raison d'un violent incendie qui avait démarré la veille à une vingtaine de kilomètres au nord. Quelque 75 000 habitants sont soumis à des ordres d'évacuation face à la menace du "Woolsey Fire", qui a déjà consumé une quarantaine de kilomètres carrés de terrain. Les évacuations concernent le nord de la station balnéaire, célèbre pour ses plages de sable blanc.

L'incendie s'était déclaré près de la ville de Thousand Oaks, où un ancien soldat a ouvert le feu mercredi soir dans un bar, tuant douze personnes avant de se suicider. Les secours d'urgence ont ainsi dû faire face aux deux incidents à quelques heures d'intervalle.

Un autre incendie, "Hill Fire", a brûlé près de 24 km2 de terrain à l'ouest de Thousand Oaks, mais son activité diminuait vendredi, selon les pompiers.

La Californie a été frappée depuis la fin de l'année 2017 par de nombreux incendies particulièrement violents, qui ont fait plus d'une dizaine de morts

Première publication : 09/11/2018