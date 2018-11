Ligue des champions africaine : finale retour sous haute tension entre les Égyptiens d'Al-Ahly et l'Espérance de Tunis

La finale retour de la Ligue des champions d'Afrique entre les Égyptiens d'Al-Ahly et l'Espérance de Tunis s'annonce volcanique vendredi dans la capitale tunisienne, après un match aller remporté par Al-Ahly 3-1 mais terni par les polémiques.

Les décisions prises par l'arbitre algérien Mehdi Charef Abid, qui avait sifflé trois penalties en tout pour les deux clubs, ont alimenté les discussions toute la semaine.

À Alexandrie, Al-Ahly avait notamment obtenu deux penalties grâce à son attaquant marocain Walid Azaro, sous les vives protestations des Tunisiens, qui estimaient que le joueur avait triché en simulant une faute du défenseur tunisien Chamessedine Dhaouadi.

Azaro sera absent de ce match retour sur décision de la CAF, qui l'a sanctionné de deux matches de suspension, sans pour autant motiver sa décision. La rediffusion des images du match aller a montré qu'il avait volontairement déchiré son maillot avant que l'arbitre lui accorde le deuxième penalty...

Et ce, alors que le match aller avait été marqué par le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), pour la première fois dans une finale d'une compétition africaine.

"Remontada" tunisienne

"Il y a beaucoup de tensions dans ce match, a reconnu jeudi soir l'entraîneur français d'Al-Ahly, Patrice Carteron, qui a refusé de commenter l'arbitrage du match aller. Demain, je fais confiance aux arbitres".

Le club Al-Ahly, détenteur du record de victoires dans la compétition, cherche à ajouter une neuvième C1 africaine à sa collection de trophées, d'autant que son dernier sacre remonte à 2013. De son côté, l'Espérance brigue une troisième Ligue des champions après l'avoir remportée en 1994 et 2011.

L'équipe tunisienne rêve d'une "remontada", et compte bien s'appuyer sur son public de passionnés au stade de Radès, situé dans la banlieue sud de Tunis.

"La meilleure réponse" de l'Espérance "à la mascarade arbitrale de Charef est de gagner à la régulière ce vendredi. Et ce n'est pas chose impossible", écrit le quotidien francophone La Presse.

Dès jeudi, on vendait drapeaux et fanions dans les rues de Tunis, alors que des fans cherchaient fiévreusement encore des places aux alentours du siège du club.

"À Radès, le public (sera présent) avec une forte motivation", a souligné mercredi à la chaîne de télévision MBC Égypte l'entraîneur par intérim, Mouine Chaabani, qui remplace le coach tunisien Khaled Ben Yahiya.

"Nous sommes devant une occasion historique", a souligné jeudi soir l'entraîneur adjoint, Majdi Traoii, devant la presse. "Psychologiquement, nous sommes prêts", a-t-il ajouté, en se voulant rassurant face aux inquiétudes sur la réaction des fans.

"Nous avons une grande confiance envers les supporters de l'Espérance, et je ne pense pas qu'il y ait de problème demain."

Tunis sous haute sécurité

Le ministère tunisien de l'Intérieur a souligné dans un communiqué jeudi avoir "mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour le bon déroulement de cet événement sportif à toutes les étapes". La police tunisienne a déployé plus de 6 000 hommes, des drones et des brigades canines à cette occasion. Pour la première fois, des portiques détecteurs de métaux ont été installés à chacune des entrées du stade, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Sûreté nationale, Walid Ben Hkima.

Signe de la sensibilité du match, l'entraîneur français a demandé cette semaine que le public égyptien soit protégé lors du match en Tunisie.

Dans un communiqué, Al-Ahly a indiqué que la CAF avait décidé "d'attribuer des gradins au public d'Al-Ahly, qui assistera au match contre l'Espérance" dans un "maximum de confort", insistant sur la nécessité de faciliter l'entrée et la sortie en sécurité de ce public.

Avec AFP

Première publication : 09/11/2018