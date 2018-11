Armistice de 1918 : suivez en direct la cérémonie de Rethondes

À l'occasion du centenaire de l'armistice, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel se retrouvent pour une cérémonie à la clairière de Rethondes, là où il a été signé le 11 novembre 1918.

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le président français et la chancelière se retrouvent dans la clairière de l’armistice à Rethondes, dans la forêt de Compiègne. Ce lieu symbolise toute l'histoire entre les deux pays. Le 11 novembre 1918 et le 22 juin 1940, c'est ici qu'ont été signés les deux armistices.

Cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron et Angela Merkel vont commémorer ensemble la fin des combats. "On sera dans les pas de Helmut Kohl et François Mitterrand en 1984 à Verdun", dont l'image main dans la main devint l'un des symboles les plus forts de la réconciliation franco-allemande, a résumé l'Elysée.

Première publication : 10/11/2018