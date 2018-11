Marche blanche à Marseille après l'effondrement de deux immeubles

Une marche blanche est organisée samedi à Marseille, au lendemain de la découverte d'un huitième corps après l'effondrement de deux immeubles. Selon les marins-pompiers de la cité phocéenne, il n'y a "aucune autre victime" dans les décombres.

Six jours après l'effondrement de deux immeubles qui a fait huit morts à Marseille, des habitants et des associations organisent samedi 10 novembre une marche blanche pour rendre hommage aux victimes mais aussi exprimer leur colère contre la mairie. Parmi les participants se trouvera Jean-Luc Mélenchon, député du secteur et chef de file de La France insoumise (LFI).

Le corps de la dernière victime retrouvée n'a été découvert que vendredi par les secours. Samedi, les marins-pompiers de Marseille ont annoncé avoir la "certitude" qu'il n'y avait "aucune autre victime" dans les décombres.

Des experts sont arrivés de Paris vendredi pour examiner les bâtiments les plus dégradés et épauler la ville. Détachés notamment du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), ils doivent aider à réaliser un audit sur les logements de la cité phocéenne, qu'a promis le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Les opérations de déblaiement devraient encore durer "des jours" selon les marins-pompiers. Des opérations très délicates en raison de la fragilité des bâtiments voisins, dont certains menacent de tomber en ruine.

359 personnes relogées

Dans la rue d'Aubagne et à ses abords, des immeubles avoisinants ont été évacués par précaution, et par crainte d'un "effet domino". Dans la nuit de jeudi à vendredi, la ville a pris en charge et relogé 359 personnes.

Tout au long de la semaine, les critiques à l'égard de la gestion de Jean-Claude Gaudin (LR), aux manettes de la ville depuis 22 ans, n'ont cessé de croître. Vendredi, alors que le préfet tenait une conférence de presse, des manifestants scandaient sous la pluie "Gaudin assassin !" devant la préfecture.

Les opposants au maire dénoncent l'"incurie des autorités", à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, qui pointe du doigt "l'indifférence aux pauvres".

Avec AFP

Première publication : 10/11/2018