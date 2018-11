États-Unis : les incendies en Californie font au moins 23 morts

Les incendies en Californie ont fait au moins 23 morts dans la ville de Paradise, a annoncé samedi les autorités. Alors que des foyers de feu menacent le sud de l'État.

Le bilan ne cesse de s'alourdir. Quatorze nouveaux corps ont été retrouvés dans et autour de Paradise, ville de 26 000 habitants dans le nord de la Californie ravagée par les flammes depuis jeudi, faisant passer le bilan à 23 morts, ont annoncé samedi 10 novembre les autorités.

Dans le sud de la Californie, le Woolsey Fire menace 75 000 habitations du comté de Los Angeles et les autorités ont ordonné à plus de 200 000 personnes d'évacuer. Dans le comté voisin de Ventura, près de 100 000 personnes ont quitté leurs foyers.

Huit cents kilomètres plus au nord, plus de 6 700 maisons et bureaux ont été détruits par le "Camp Fire". Trente-cinq personnes sont toujours portées disparues et trois pompiers ont été blessés.

40 500 hectares dévastés

"Cet événement est le pire scénario possible. Celui qu'on craignait depuis longtemps", a déclaré le shérif du comté de Butte, Kory Honea, lors d'une conférence de presse vendredi. "Malheureusement, tout le monde ne s'en est pas sorti."

Les flammes sont descendues si vite sur Paradise que beaucoup d'automobilistes ont été contraints d'abandonner leurs voitures et de fuir à pied sur l'unique route de montagne qui permet de quitter Paradise.

Le "Camp Fire" a dévasté plus de 40 500 hectares et constitue déjà l'un des incendies les plus destructeurs de l'histoire de la Californie, selon l'Office des forêts. Il était toujours hors de contrôle vendredi soir.

Avec AFP

Première publication : 11/11/2018