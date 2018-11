Antonio Guterres et Audrey Azoulay sondent les futurs défis à la paix

Dans un entretien accordé à France 24, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, ont abordé les défis actuels pour les organisations multilatérales. Pour Antonio Guterres, celles-ci font "face à des défis qui sont nouveaux. Nous avons des institutions et des mentalités qui sont encore du XXe siècle. Il faut que les organisations multilatérales puissent s'adapter aux défis du XXIe siècle".

Pour Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, "aucun défi [du monde contemporain] ne peut être résolu durablement sans éducation, sans dialogue des scientifiques, sans travail sur les patrimoines… Et sur tous ces sujets-là, l’Unesco a un rôle central à jouer, pour accompagner les États, faire entrer le dialogue avec la société civile et préparer un avenir plus humain".

Le secrétaire général de l'ONU et la directrice générale de l'Unesco sont aussi revenus sur la situation au Yémen. "C'est une guerre qui ne sert à personne, c'est une guerre où tout le monde perd. C'est une guerre aux conséquence humanitaires dévastatrices", affirme Antonio Guterres. Et d'ajouter : "Il est essentiel d'arrêter les combats, je crois que c'est essentiel de commencer un véritable dialogue politique".

Le chef de l'ONU est aussi revenu sur les derniers incidents dans la bande de Gaza, évoquant "une situation extrêmement préoccupante". "La souffrance du peuple de Gaza est inimaginable", a-t-il ajouté.

Par Marc PERELMAN