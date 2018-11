Foot européen : Dortmund et City brillent, le Barça loupe le coche

Tandis que le PSG continue de survoler la Ligue 1, les leaders s’écharpent sur les pelouses européennes. Manchester City, vainqueur du derby face à United, a pris la tête de la Premier League. Dortmund, leader en Allemagne, s'est offert le Bayern.

• Ligue 1 : derrière Paris, le coup de mou

Treize journées, treize victoires et désormais autant de points d’avance pour le PSG, qui est allé chercher un nouveau succès, dimanche 11 novembre, en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Seul au monde, le club francilien a étrillé l’AS Monaco (0-4) grâce, notamment, à un triplé de Cavani.

Loin derrière les Parisiens, le LOSC a repris la deuxième place du classement en glanant un point face à Strasbourg (0-0), tandis que Montpellier a fait chou blanc sur la pelouse d’Angers (1-0). Un sur-place qui profite à Lyon, Saint-Étienne et l’OM, qui se rapprochent du podium après leurs succès respectifs sur Guingamp (2-4), Reims (2-0) et Dijon (2-0).

• Liga : le Barça lâche du lest, les poursuivants recollent

Week-end compliqué pour le FC Barcelone, battu en championnat au Camp Nou pour la première fois depuis septembre 2016. Son bourreau ? Le Bétis Séville, qui s’est offert un retentissant succès, et avec la manière (3-4). Les Catalans conservent tout de même une très légère avance en tête de la Liga, même si le FC Séville revient à un petit point, à la faveur de son succès sur l’Espanyol Barcelone, dauphin déchu (2-1). Les Andalous partagent cette deuxième place avec l’Atletico de Madrid, victorieux de Bilbao (3-2), et Alavés, qui a fait le job face à la lanterne rouge Huesca (2-1).

Dans le sillage de ce quintet, le Real Madrid s’est lui aussi relancé en enchaînant une deuxième victoire de rang. Les Merengue, qui ont battu le Celta à Vigo (2-4), ne sont plus qu’à quatre longueurs de la tête. À noter également le succès de Valence à Getafe, qui permet au club ché de remonter à la 15e place.

• Premier League : seul en tête, City plombe United

Le derby de Manchester n’a pas souri aux hommes de José Mourinho, miraculés en milieu de semaine face à la Juventus Turin en Ligue des champions. Face à City, United a logiquement plié, offrant à son rival local la possibilité de prendre seul la tête de la Premier League (3-1). Les Red Devils, huitièmes, sont à douze points de la tête du classement.

Derrière City, Liverpool a repris la deuxième place en assurant les trois points face à Fulham (2-0), et profitant surtout du match nul de Chelsea face à Everton (0-0). Un coup de mou passager, un peu plus en tout cas que du côté d’Arsenal, qui a enchaîné un troisième résultat nul de rang. Accrochés par Wolverhamption (1-1), les Gunners ont manqué l’opportunité de se rapprocher du podium.

• Bundesliga : Dortmund mate le Bayern et s’échappe

Intenable depuis le début de la saison, le Borussia Dortmund est allé chercher un huitième succès en onze rencontres de Bundesliga (3-2). Une victoire d’autant plus cruciale qu’elle a repoussé sa victime du week-end, le Bayern Munich, à sept points. Des Bavarois qui reculent ainsi au cinquième rang du classement.

Dortmund, lui, conserve donc une avance de quatre points en tête, puisque le Borussia M’Gladbach a consolidé sa place de dauphin sur la pelouse du Werder Brême (1-3). Le RB Leipzig, solide vainqueur du Bayer Leverkusen (3-0), complète le podium.

• Serie A : la Juve est bel et bien repartie

Frustrée par Manchester United en milieu de semaine en Ligue des champions, la Juventus Turin n’a pas tardé à rebondir. La Vieille Dame n’a fait qu’une bouchée de l’AC Milan (2-0) et continue sa course en tête, six longueurs devant un Napoli lui aussi victorieux au Genoa (1-2).

La mauvaise affaire du week-end est milanaise, puisque l’Inter a laissé filer la deuxième place après avoir goûté à la défaite pour la troisième fois cette saison. Un faux pas que les hommes de Luciano Spalletti ont connu sur la pelouse d’une Atalanta Bergame déchaînée, qui s’est très largement imposée (4-1).

Première publication : 12/11/2018