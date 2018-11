Le Hamas tire des dizaines de roquettes, Israël riposte par des raids aériens sur Gaza

Au lendemain d'une incursion de Tsahal à Gaza, des combattants du Hamas ont tiré plus de 80 roquettes lundi en direction du sud d'Israël. L'armée israélienne a répliqué par des frappes aériennes.

Nouvelle poussée de violence dans la Bande de Gaza. Le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a revendiqué lundi 12 novembre les tirs de "dizaines de roquettes" vers Israël, affirmant dans un communiqué qu'il ripostait à la mort de sept de ses combattants, tués dimanche lors d'un affrontement avec l'armée israélienne. De son côté, l'aviation israélienne a répondu par des frappes aériennes qui ont tué deux Palestiniens et blessé trois autres dans le nord de la bande de Gaza, a rapporté le porte-parole du ministère de la Santé de l'enclave.

Les deux hommes ont été tués alors que l'enclave palestinienne connaît un nouvel accès de fièvre. Le ministère de la Santé les a d'abord décrits comme des civils mais le Front populaire de libération de la Palestine les a ensuite présentés comme faisant partie des siens.

Côté israélien, les quelque 80 roquettes tirées ont détruit un autobus et blessé grièvement une personne, ont déclaré les autorités israéliennes. De la fumée s'est élevée de l'autobus détruit par un tir palestinien, et les missiles intercepteurs israéliens du "Dôme de fer" sont entrés en service, tandis que les sirènes d'alerte retentissaient dans le sud d'Israël.

Riposte

La frontière entre le territoire côtier et Israël était calme auparavant, lundi, au lendemain d'une opération israélienne dans la bande de Gaza durant laquelle un commandant du Hamas, six autres activistes palestiniens et un officier israélien ont été tués.

"En riposte au crime d'hier, le commandement conjoint des factions palestiniennes annonce le déclenchement de bombardements à la roquette des implantations de l'ennemi", a déclaré la branche armée du Hamas dans un communiqué diffusé après les obsèques des activistes tués dimanche.

Avec AFP et Reuters

