Les combats s'intensifient dans des quartiers résidentiels de Hodeïda au Yémen

Les habitants et le personnel médical de Hodeïda craignent pour leur sécurité, à mesure que les combats entre rebelles houthis et forces pro-gouvernementales soutenues par la coalition saoudienne avancent vers les quartiers résidentiels du port.

De violents affrontements entre miliciens chiites houthis et forces de la coalition conduite par l'Arabie saoudite ont éclaté dimanche 11 novembre dans plusieurs quartiers résidentiels du port d'Hodeïda au Yémen.

Les deux camps s'opposent avec des tirs de mortier, des mitrailleuses anti-aériennes et des armes automatiques pour obtenir le contrôle de la cité qui constitue le principal point d'entrée de l'aide alimentaire et humanitaire dont dépendent des millions de Yéménites.

Peur et panique des habitants et du personnel médical

Les troupes de la coalition ont repris leur offensive contre Hodeïda alors que les pays occidentaux, y compris les États-Unis, avaient appelé à un cessez-le-feu soutenu par les Nations unies. Les Nations unies et les organisations humanitaires ont mis en garde contre une offensive générale contre Hodeïda, ville par laquelle arrivent 80 % des aides alimentaires et médicales.

Des sources médicales à l'hôpital al Thaoura ont indiqué que plusieurs membres du service hospitalier et des patients avaient réussi à fuir les bâtiments. Elles n'ont pas précisé combien de patients se trouvaient encore sur place. Un porte-parole de l'hôpital, Khaled Attiyah, a déclaré que les médecins et les infirmières continuaient de travailler dans le service des urgences "en dépit de la panique".

"Les Houthis ont renforcé leurs positions près de l'hôpital et c'est ce qui fait peur aux gens", a dit un membre de l'équipe médicale. La semaine passée, les combattants houthis soutenus par l'Iran avaient attaqué l'hôpital du 22-Mai dans les quartiers est de la ville et avaient placé des hommes armés sur les toits de l'immeuble pour combattre les soldats de la coalition. Vendredi, les troupes loyalistes, soutenues militairement par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, avaient repris l'hôpital du 22-Mai.

4/4 Intensification des combats à #Hodeidah, #MSF est très préoccupée pr ses patients et son personnel à l'hôpital Al Salakhana, et pour les milliers de civils vivant tjs dans la ville. Les parties au conflit doivent assurer la protection des civils & des structures médicales. MSF France (@MSF_france) 6 novembre 2018

Bombardements, snipers et mines antipersonnel

Selon des habitants, la coalition antirebelles sous commandement saoudien a recours à des avions de combat et à des hélicoptères d'attaque Apache pour pilonner les positions des Houthis qui se sont retranchés dans des rues et sur des terrasses d'immeubles, déterminés à empêcher la progression des forces loyalistes. Les rebelles ont pour leur part posé de nombreuses mines pour freiner l'avancée de leurs adversaires, ont ajouté des habitants de la ville.

Des habitants de plusieurs quartiers de la ville ont affirmé avoir vu des snipers sur des toits d'immeubles, ainsi que des tanks de rebelles tirer à l'artillerie. "Trois personnes de notre quartier ont été blessées par des éclats d'obus et hospitalisées ce week-end", a dit Marwa, s'exprimant sous un pseudonyme. "Nous sommes vraiment fatigués. On n'est pas en sécurité. Nous n'avons pas d'argent. Cette fois-ci, personne ne peut partir. Nous n'en avons pas les moyens et c'est dangereux".

L'offensive sur Hodeïda a été lancée en juin, mais elle s'est nettement intensifiée depuis le 1er novembre avec un bilan d'au moins 443 combattants tués jusqu'ici dans les deux camps. Les Houthis, qui contrôlent également la capitale Sanaa, sont appuyés par l'Iran.

Le Yémen est le théâtre de la pire crise humanitaire au monde, rappelle régulièrement l'ONU qui précise que 14 millions de civils sont en situation de pré-famine. De nombreuses organisations humanitaires se sont inquiétées ces derniers jours de l'impact des combats sur des dizaines de milliers de civils piégés dans la ville, ainsi que sur la distribution de l'aide humanitaire à partir du port.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 12/11/2018