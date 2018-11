Brexit : projet d’accord conclu entre l’UE et le Royaume-Uni

Les négociateurs de l'UE et du Royaume-Uni se sont entendus sur un projet d'accord concernant les conditions du Brexit, a indiqué mardi Downing street. Le dossier sera évoqué mercredi lors du conseil des ministres britannique.

Les négociateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni se sont mis d'accord, mardi 13 novembre sur un projet d'accord, ouvrant la voie à un dénouement sur la question du Brexit, a indiqué Downing Street.

La Première ministre britannique Theresa May réunira, par ailleurs, mercredi ses principaux ministres, écrit sur Twitter le rédacteur en chef du service politique du Times, Francis Elliott. Tom Newton Dunn, du journal The Sun, précise pour sa part que les ministres sont convoqués un par un mardi soir au 10, Downing Street, avant un conseil des ministres mercredi en vue de signer "l'accord de divorce" entre le Royaume-Uni et l'UE. "La phase finale commence", ajoute-t-il sur Twitter.

La chaîne irlandaise RTE, qui cite deux sources gouvernementales, affirme, en outre, que le projet d'accord prévoit un "filet de sécurité" qui doit éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la république d'Irlande. "Il aura la forme d'un arrangement douanier pour tout le Royaume-Uni avec des dispositions 'plus profondes' pour l'Irlande du Nord en termes douaniers et réglementaires", a tweeté son journaliste Tony Connelly.

"Nous n'y sommes pas encore"

Le Royaume-Uni et l'Union européenne semblent en passe de parvenir à un accord qui pourrait intervenir dans les 24 à 48 heures, a déclaré plus tôt dans la journée celui qui, de fait, est le bras droit de la Première ministre Theresa May. "Nous n'y sommes pas encore", a dit le numéro deux du gouvernement, en charge de la coordination des différents ministères, David Lidington, au micro de la BBC-radio. "Nous sommes en passe d'y parvenir".

Prié de dire s'il voulait dire par là qu'il pourrait y avoir un accord dans les 24 à 48 heures à venir, il a répondu en ces termes : "Cela reste possible, mais ce n'est pas du tout précis(...). Je suis prudemment optimiste".

Le ministre britannique du Commerce, Liam Fox, fervent partisan du Brexit, a confirmé que d'intenses efforts étaient menés depuis plusieurs jours car un divorce sans accord ne serait une solution satisfaisante pour personne.

"Une tragédie, une erreur historique"

Dans un discours prononcé à Londres, Fox a reconnu qu'il attendait de connaître le contenu de l'accord final avant de se prononcer. "En particulier au cours des derniers jours, de nombreux efforts ont été faits pour obtenir un accord sur le retrait lui-même et je pense que tout ce qu'on peut dire est que tous ces efforts sont accomplis parce qu'aucun d'entre nous ne pense qu'une absence d'accord serait une bonne solution", a-t-il dit.

Des responsables de l'UE ont déclaré mardi à Bruxelles que l'exécutif européen préparait, dans le cas d'un Brexit sans accord, des mesures provisoires d'urgence pour limiter les conséquences dans cinq secteurs clés - les droits des citoyens, les services financiers, le transport, les douanes et les données personnelles.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a pour sa part assuré devant le Parlement européen que l'UE ne voulait pas "punir" le Royaume-Uni pour son choix de quitter le bloc, même s'il juge que ce départ est "une tragédie, une erreur historique". Il a souligné que les efforts du négociateur européen, Michel Barnier, devraient permettre d'avancer vers l'accord le plus satisfaisant possible pour les deux parties.

L'Union, a-t-il ajouté, accepte le résultat du référendum britannique de juin 2016 et veut "en tirer le meilleur parti" dans l'intérêt de tous. "La Commission, ainsi que Michel Barnier, vont dans cette direction", a dit Jean-Claude Juncker.

Avec Reuters

Première publication : 13/11/2018