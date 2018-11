L'ONU lève l’embargo sur les armes et les sanctions contre l'Érythrée

Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé mercredi les sanctions et l'embargo sur les armes qui pesaient depuis près de dix ans sur l'Érythrée. La résolution appelle par ailleurs Asmara et Djibouti à poursuivre les efforts pour régler leurs différends.

C'est un nouveau signe de détente qui s'opère dans la Corne de l'Afrique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé mercredi 14 novembre les sanctions contre l'Érythrée. La résolution onusienne intervient après un accord de paix historique du pays avec l'Éthiopie et un réchauffement de ses relations avec Djibouti, qui laissent augurer de changements positifs dans la région.

Le Conseil a adopté à l'unanimité cette résolution élaborée par le Royaume-Uni et levé l'embargo sur les armes, toutes les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et les autres sanctions visant l'Érythrée. Le texte appelle aussi Asmara et Djibouti à poursuivre les efforts en vue de régler leurs différends.

Retour sur dix ans de tensions

Les relations entre Djibouti et l'Érythrée s'étaient tendues après une incursion en avril 2008 de troupes érythréennes vers Ras Doumeira, un promontoire stratégique surplombant l'entrée de la mer Rouge au nord de Djibouti-ville. Les deux pays s'étaient opposés à deux reprises pour cette zone, en 1996 et 1999.

La résolution appelle également Asmara à fournir des informations sur le sort de soldats djiboutiens disparus après les heurts d'il y a dix ans.

L'Érythrée était depuis 2009 sous le coup de sanctions du Conseil de sécurité pour son soutien présumé aux jihadistes en Somalie, une accusation que le gouvernement érythréen a toujours niée.

Asmara a signé en juillet avec l'Éthiopie un accord de paix qui a mis fin à deux décennies d'hostilités et conduit à un apaisement de ses relations avec Djibouti.

Avec AFP

Première publication : 14/11/2018