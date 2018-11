"Une certaine idée de la France", la Ve République vue d’ailleurs

La Ve République célèbre cette année ses 60 ans. À cette occasion, nous vous proposons un documentaire exceptionnel sur l’histoire récente de la France, riche de nombreuses archives, pour comprendre comment ce pays est perçu à l’étranger, et quelle est "l'idée de la France" qu'on se fait aux quatre coins du monde.

La Ve République, c'est celle instaurée par l'adoption de la 5e Constitution française, voulue par le général de Gaulle et adoptée largement par les Français lors d’un referendum en 1958.

Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron : huit présidents ont conduit la politique française sous ce régime. Et tous ont revendiqué, pour paraphraser de Gaulle, "une certaine idée de la France", pays des Lumières, des révolutions, de la culture et des droits de l'Homme.

>> Voir l'entretien avec Jean-Louis Debré : la Ve République, un régime dépassé ?

Mais cette idée de la France, comment est-elle perçue hors de ses frontières ? Quelle influence l'histoire de France a-t-elle eu sur le monde ?

De l'Afrique à l'Asie, de New-York à Téhéran, nos reporters ont cherché à comprendre comment la France et son histoire ont pu influencer l’histoire du monde au cours des 60 dernières années.

Un documentaire de 52 minutes réalisé par Joseph Beauregard et Jean-Michel Djian, en coproduction France 24 et La chaine Parlementaire LCP Assemblée Nationale.

Par Jean-Michel DJIAN , Joseph BEAUREGARD