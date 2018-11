Le Brexit accentuera la pauvreté, estime le rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté à l'ONU

Philip Aston, le rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’Homme à l’ONU, a averti vendredi, dans un communiqué au ton inhabituel, qu'une sortie du Royaume-Uni de l'UE ne fera qu'accroître la pauvreté des Britanniques.

Une possible sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne entraînera davantage de pauvreté pour les citoyens britanniques, à moins que le gouvernement ne prenne des mesures pour protéger les plus vulnérables, a averti Philip Aston, rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’Homme à l’ONU, dans un communiqué publié vendredi 16 novembre.

Alors que toutes les études montrent que l’économie du Royaume-Uni se dégradera à la suite du Brexit, le gouvernement considère la pauvreté de 14 millions de personnes comme "secondaire", a estimé Philip Aston. "Dans la cinquième plus riche économie du monde, ce n’est pas seulement une honte, c’est aussi une catastrophe sociale et un désastre économique", a déclaré le rapporteur, à l’issue d’une visite de douze jours au Royaume-Uni.

Augmentation de 60 % des sans-abris en huit ans

Philip Aston a pointé les risques de recrudescence de la pauvreté, dans un pays qui a connu une augmentation du nombre de sans-abris de 60 % depuis 2010, et qui devrait voir l’indicateur de pauvreté des enfants augmenter de 7 % entre 2015 et 2022.

Les politiques menées par les derniers gouvernements ont contribué à augmenter la misère, en particulier "pour les travailleurs pauvres, les mères célibataires qui se battent contre vents et marées, pour les personnes avec des handicaps qui étaient déjà marginalisées, et pour des millions d’enfants qui n’arrivent pas à sortir du cycle de la pauvreté", a-t-il enfin souligné.

Avec EFE

Première publication : 16/11/2018