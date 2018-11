Affaire Khashoggi : aucune "conclusion définitive" selon Washington

Selon le département d'État américain, les États-Unis n'ont abouti à aucune "conclusion définitive" sur les responsabilités du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans l'assassinat du journaliste Jamal Kashoggi.

Le département d'État américain joue-t-il la carte de la prudence? Les États-Unis n'ont, à ce stade, abouti à aucune "conclusion définitive" sur les responsabilités dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul, a affirmé samedi 17 novembre le ministère des Affaires étrangères américain à travers un communiqué.

Alors que selon le Washington Post et le New York Times, qui citent des sources anonymes, la CIA a conclu que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avait commandité l'assassinat du journaliste.

Tout en assurant que les Etats-Unis restaient déterminés à ce que "tous les responsables" du meurtre du journaliste répondent de leurs actes, Heather Nauert, porte-parole de la diplomatie américaine, a affirmé qu'il était prématuré de pointer du doigt tel ou tel responsable.

"Les récentes informations selon lesquelles le gouvernement américain a abouti à une conclusion définitive sont inexactes", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "Nombre de questions sans réponses demeurent".

Le président américain s'est entretenu samedi par téléphone avec la directrice de la CIA Gina Haspel et le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, a indiqué sa porte-parole Sarah Sanders à bord d'Air Force One, qui emportait Donald Trump en Californie. Interrogé avant son départ depuis la Maison Blanche, le président américain était resté évasif sur l'enquête, insistant cependant longuement sur les liens entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite.

"Ils ont été un allié véritablement spectaculaire en termes d'emplois et de développement économique", avait-il déclaré. "Je suis président, je dois prendre beaucoup d'éléments en compte".

Sanctions financières

Le département d'Etat a rappelé que les Etats-Unis avaient déjà annoncé des sanctions financières ciblées contre 17 responsables saoudiens impliqués dans le meurtre, et précisé que des "mesures complémentaires" pourraient être examinées. Les révélations du Washington Post, avec lequel collaborait régulièrement le journaliste critique de Ryad, contredisent les récentes affirmations du royaume saoudien qui a totalement dédouané Mohammed ben Salmane.

Pour parvenir à ses conclusions, précise le quotidien, la CIA s'est notamment appuyée sur un appel entre le frère du puissant prince héritier, également ambassadeur saoudien aux Etats-Unis, et Jamal Khashoggi. Selon le journal de Washington, Khalid ben Salmane a conseillé à Jamal Khashoggi de se rendre au consulat saoudien à Istanbul, lui assurant qu'il ne lui arriverait rien. Le quotidien ajoute qu'il avait passé ce coup de fil à la demande de son frère.

Khalid ben Salmane a très rapidement réagi, sur Twitter, à ces accusations, réfutant fermement les allégations du Washington Post. "C'est une accusation grave qui ne devrait pas être laissée à des sources anonymes", a-t-il dénoncé, assurant n'avoir jamais discuté d'un voyage en Turquie avec le journaliste.

L'Arabie saoudite a, à plusieurs reprises, changé sa version officielle sur ce qui était arrivé à Jamal Khashoggi une fois franchie la porte du consulat.

Avec AFP

Première publication : 17/11/2018