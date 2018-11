Martin Fayulu, candidat de l'opposition pour la présidentielle en RD Congo, arrive à Kinshasa

Martin Fayulu, le candidat de la coalition d'opposition en RD Congo, est arrivé mercredi à Kinshasa. Il doit lancer sa campagne pour la présidentielle du 23 décembre, sans le soutien des poids lourds de l'opposition Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe.

"Le candidat commun est là. Je suis là", a lancé mercredi 21 novembre Martin Fayulu, candidat de la coalition d'opposition Lamuka à l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. De retour d'Europe peu avant 13h00 (12h00 GMT), l'opposant a été salué à l'aéroport de Ndjili, près de la capitale Kinshasa, par plusieurs centaines de supporteurs.

L'outsider issu d'un petit parti a été désigné "candidat commun" de l'opposition lors d'une réunion de sept opposants congolais le 11 novembre à Genève, dont Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Mais le jour suivant, deux d'entre eux, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, sont revenus sur leur engagement de se désister en sa faveur à l'élection présidentielle.

Martin Fayulu s'est engagé à "arracher l'alternance démocratique" après dix-huit ans de règne de Joseph Kabila, interdit de se présenter à sa succession par la Constitution.

Le candidat de l'opposition et une partie de la société civile réclament "des élections crédibles, c'est-à-dire avec des bulletins de vote en papier, et sans la machine à voter". Ils refusent l'utilisation de cet écran tactile pour les élections, qui permet de choisir les candidats et d'imprimer les bulletins de vote. Ils la qualifient de "machine à tricher" susceptibles de favoriser le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary.

L'UDPS de Félix Tshisekedi, le parti d'opposition historique, veut pour sa part des élections, "avec ou sans machine à voter". "Félix Tshisekedi a vendu le pays. Le traître a accepté la machine à voter", ont chanté mercredi les supporteurs de Martin Fayulu.

Félix Tshisekedi doit revenir dans les prochains jours à Kinshasa.

"Que le meilleur gagne !", a lancé le président de la commission électorale nationale indépendante (Céni), Corneille Nangaa, en rappelant que la campagne commençait officiellement jeudi 22 novembre à minuit selon le calendrier électoral.

Elle doit prendre fin le 21 décembre à minuit, deux jours avant les élections présidentielle, législatives et provinciales à un seul tour.

L'enjeu est historique : permettre une première transmission du pouvoir sans effusion de sang depuis l'indépendance du pays en 1960.

