Accord provisoire entre Londres et l'UE sur la période post-Brexit

Les négociateurs de l'UE et du Royaume-Uni ont conclu un accord sur leurs liens post-Brexit, sous la forme d'un projet de "déclaration politique" qui doit être validé lors d'un sommet dimanche, a annoncé jeudi, le président du Conseil européen.

La lumière commence à pointer au bout du tunnel pour les négociateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Un accord provisoire a été conclu, jeudi 22 novembre, entre Londres et les 27 au sujet de leurs liens post-Brexit, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk.

Le texte doit cependant être encore approuvé par les ambassadeurs des Vingt-Sept réunis jeudi à Bruxelles, puis par les dirigeants européens lors d'un conseil extraordinaire dimanche.

La période de transition après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 29 mars 2019 pourra être prolongée de "un an jusqu'à deux ans", selon cet accord. Cette période de transition doit permettre de préparer l'après-Brexit et en particulier la future relation économique et commerciale entre le Royaume-Uni et les 27 de l'UE.

Des points de désaccord persistent

Ce texte, qui sera joint au traité de retrait du Royaume-Uni, "établit les paramètres d'un partenariat ambitieux, large, approfondi et flexible" en matière commerciale, de politique étrangère, de défense et de sécurité, selon le texte de 26 pages lu par l'AFP.

Theresa May, devrait s'exprimer dans la journée devant les députés à la Chambre des communes.

La chef du gouvernement britannique avait néanmoins annoncé, mercredi soir, qu'elle n'était pas parvenue à régler avec Bruxelles tous les points de désaccord et retournera samedi dans la capitale belge pour rencontrer le président de la Commission Jean-Claude Juncker.

Avec AFP

Première publication : 22/11/2018