"Culture Prime" : partager la culture autrement

Un nouveau venu sur les réseaux sociaux ce vendredi : Culture Prime, né de la collaboration des médias de l’audiovisuel public français. L’ambition affichée de ce média 100% numérique et vidéo est de rendre la culture accessible au plus grand nombre.

"La culture, ça se partage". C’est le slogan de "Culture Prime", créé en collaboration par tous les acteurs de l’audiovisuel français : France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (qui regroupe France 24 et RFI), la chaîne franco-allemande Arte, l’INA (la mémoire de la télévision et de la radio françaises) et TV5MONDE.

Chaque jour, cette offre va diffuser – sur Facebook dans un premier temps, puis sur la plupart des réseaux sociaux – des vidéos culturelles sous un label et une identité visuelle commune. Une ligne éditoriale : raconter l’actualité via le prisme de la culture.

Ainsi l’un des premiers sujets abordés par France 24 est le portrait d’un jeune danseur, Bolewa Sabourin, qui aide des femmes congolaises, victimes du viol comme arme de guerre, à se reconstruire par la danse. Une vidéo publiée à l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes.

Un ton différent pour un public différent

Les vidéos se veulent rythmées et vivantes, parfois ludiques, en contradiction avec l’image un peu compassée que certains ont du service public en France. Car l’objectif est bien là : montrer que ces médias ont évolué et vont chercher un public jeune là où il s’informe majoritairement, sur les réseaux sociaux.

La Présidente-directrice générale de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, y voit d’ailleurs l’occasion de conquérir un nouveau public sur le territoire français, lorsqu’elle parle de "créer avec les jeunes 'd’ici' le même lien que celui que nous avons avec les jeunes 'd’ailleurs' à travers les réseaux sociaux. C’est une aventure pleine de sens, une mission qui nous tient à cœur."

Culture Prime est aussi une réponse aux demandes du gouvernement français, qui a publié le 4 juin 2018 une feuille de route pour l’audiovisuel public, où il disait attendre une "transformation de l’offre". La ministre de la Culture d’alors, Françoise Nyssen (remplacée depuis par Franck Riester), affirmait : "L’audiovisuel public doit s’adresser aussi bien aux fidèles qu’aux digital natives, une génération née avec le numérique qui proclame le 'où je veux, quand je veux'".

Il n’empêche que les plus rétifs aux réseaux sociaux ne seront pas oubliés. Une newsletter hebdomadaire recensera les meilleurs contenus culturels à retrouver sur les sites du service public.

Transformation, nouveau public et mise en commun des forces de frappe sont donc les maîtres-mots de ce projet, pour un audiovisuel public qui entend montrer sa puissance et sa capacité à travailler en commun. Tous les médias vont relayer sur leurs propres comptes Facebook et Twitter les contenus produits, en comptant sur l’addition de l’ensemble de leurs communautés, pour que la Culture prime.

Première publication : 23/11/2018