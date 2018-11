Tensions Russie-Ukraine : Petro Porochenko décrète la loi martiale

Le président ukrainien Petro Porochenko veut instituer la loi martiale pour 60 jours, en réaction à l'incident dimanche dans le détroit de Kertch entre les forces russes et trois navires de la marine ukrainienne.

Le président ukrainien Petro Porochenko a signé lundi 26 novembre un décret instaurant la loi martiale pour une durée de 60 jours à la suite de l'incident survenu entre les marines russe et ukrainienne dans le détroit de Kertch. Ce décret ne pourra entrer en œuvre que sous réserve de l'accord du Parlement, qui se réunit dans l'après-midi à partir de 17 h (GMT+1).

Le décret, qui prévoit notamment la mobilisation des réservistes et des mesures visant au maintien de l'ordre public, a franchi une première étape avec son approbation à l'unanimité en commission parlementaire.

Le ministère russe des Affaires étrangères, qui accuse l'Ukraine d'avoir délibérément provoqué cet incident, a de son côté convoqué le plus haut représentant du pouvoir ukrainien à Moscou. La Russie soupçonne Kiev de chercher à créer un prétexte pour que Moscou soit soumis à de nouvelles sanctions.

Les forces russes ont ouvert le feu dimanche sur trois navires de la marine ukrainienne et les ont arraisonnés, en affirmant qu'ils étaient entrés illégalement dans les eaux territoriales russes. Plusieurs marins ukrainiens ont été blessés.

Moscou faisait lundi la sourde oreille aux pays occidentaux qui lui demandent de restituer à l'Ukraine ces trois bâtiments de guerre, amarrés au port de Kertch, selon un journaliste de Reuters. La déléguée russe aux droits de l'Homme, Tatiana

Moskalkova, a précisé lundi que 24 marins ukrainiens avaient été arrêtés, dont trois ont été blessés mais ne sont pas dans un état grave – Kiev parle de six marins blessés.

L'incident s'est produit au niveau du détroit de Kertch, qui sépare la mer d'Azov de la mer Noire, et qu'enjambe depuis mai dernier un long pont russe reliant le territoire russe à la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en mars 2014.

Selon le FSB, les services secrets russes chargés de la sécurité intérieure, ses vedettes de surveillance des frontières ont ouvert le feu sur deux vedettes blindées d'artillerie et un remorqueur ukrainiens qui auraient franchi illégalement la frontière russe et n'auraient pas obtempéré aux ordres de s'arrêter.

Contacts diplomatiques

Ce n'est pas la première fois que Moscou bloque le détroit de Kertch pour empêcher des navires ukrainiens de passer en mer d'Azov, mais l'ampleur prise par cet incident risque à la fois de relancer le conflit entre les deux voisins ainsi que les appels au maintien, voire à l'alourdissement, des sanctions occidentales contre la Russie.

Le rouble a ouvert en baisse par rapport au dollar lundi à la Bourse de Moscou et a accentué ses pertes, reculant de 1,4 % en milieu d'après-midi. Les marchés sont très sensibles au risque de nouvelles sanctions visant la Russie, dont l'économie est déjà fragilisée par la chute des cours du pétrole.

L'Allemagne, qui mène avec la France, la Russie et l'Ukraine les négociations en "format Normandie" visant à trouver une issue au conflit dans le Donbass, a dénoncé lundi la fermeture du détroit de Kertch à la navigation. "Le blocus de la mer d'Azov est inacceptable", a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas.

Die Entwicklungen in der #Ukraine sind besorgniserregend. Eine russische Blockade der Durchfahrt ins Asowsche Meer ist nicht akzeptabel. Wichtig ist, dass diese Blockade aufgehoben wird. Wir rufen beide Seiten zur Deeskalation auf. Heiko Maas (@HeikoMaas) 26 novembre 2018

Des diplomates des quatre pays se sont réunis lundi à Berlin pour discuter de la situation, a fait savoir le ministère allemand des Affaires étrangères.

Petro Porochenko a fait savoir qu'il s'était entretenu par téléphone avec la chancelière allemande, Angela Merkel, qui, selon les services de la présidence ukrainienne, lui a dit qu'elle ferait tout ce qui est possible pour favoriser une "désescalade" des tensions.

La France a appelé pour sa part la Russie à libérer "dans les plus brefs délais" les navires et marins ukrainiens et a invité Moscou et Kiev "à faire preuve de la plus grande retenue et à prévenir toute escalade militaire".

"Compte tenu de notre connaissance des faits à ce stade, rien ne paraît justifier cet emploi de la force par la Russie", ajoute le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Réunion du conseil de sécurité de l'ONU

L'Union européenne a aussi demandé à Moscou de "rétablir la liberté de passage dans le détroit de Kertch" et à garantir à l'Ukraine l'accès à ses ports en mer d'Azov, tout en appelant les deux pays à la "désescalade". L'Otan a fait passer un

message similaire.

En signe d'apaisement, la Russie a retiré lundi matin un cargo qui bloquait la navigation dans le détroit mais elle n'a manifesté aucune intention de restituer ses navires à l'armée ukrainienne.

Kiev, qui a placé ses forces en état d'alerte au combat, a démenti que ses navires aient commis une quelconque infraction et accusé la Russie d'agression, demandant à la communauté internationale de réagir.

Le Conseil de sécurité des Nations unies va se réunir lundi à la demande de l'Ukraine et de la Russie pour discuter de l'incident, ont indiqué des diplomates.

Un traité bilatéral datant de 2003 accorde à la Russie comme à l'Ukraine le droit de navigation en mer d'Azov. Depuis que Moscou a annexé la Crimée, la tension est vive dans ce secteur, les deux pays se plaignant de harcèlement de navires et de

retards imposés à la navigation.

Une partie du littoral de la mer d'Azov, dont le port de Marioupol, est en territoire ukrainien.

