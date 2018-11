Les images impressionnantes d'une tempête de sable en Chine

Une province du nord-ouest de la Chine est frappée par une tempête de sable, perturbant fortement la vie quotidienne et la circulation de la ville de Zhangye, peuplée de plus d'un million d'habitants.

Une violente tempête de sable a frappé la ville de Zhangye, dans la province chinoise du Gansu. La circulation automobile a été fortement perturbée, tout comme la vie quotidienne des habitants.

La visibilité était réduite à 100 mètres dans certains quartiers de la ville, et la police a été déployée pour assurer la sécurité le long des voies. Les automobilistes ont été invités à réduire la vitesse de leur véhicule, et des policiers dirigeaient la circulation vêtus de gilets à bandes réfléchissantes. Les autorités municipales ont pointé le risque d'incendie lié à la sécheresse et appelé les habitants à "prendre leurs précautions".

Des tempêtes de sables frappent régulièrement la moitié nord du pays durant la saison sèche. Des vents venus du désert de Gobi soufflent alors fort, assèchent le sol, et recouvrent les villes d'un voile jaune.

Avec AFP

Première publication : 26/11/2018