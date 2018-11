Tensions Russie-Ukraine : Paris appelle les deux parties à "faire preuve de retenue"

Apaiser les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Tel est le message affiché par le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian, lors de la conférence de presse commune avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

La France a renouvelé mardi 27 novembre son appel à la désescalade entre la Russie et l'Ukraine après l'incident en mer d'Azov, soulignant que la forte remilitarisation de cette zone ne conduirait qu'à "aggraver les tensions".

"La force remilitarisation de la zone ne peut conduire qu'à aggraver les tensions et à favoriser des incidents graves tels que celui de dimanche", a déclaré Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui recevait son homologue russe au Quai d'Orsay.

"Que chacun fasse preuve de retenue"

"La France en appelle aux parties pour qu'elles favorisent un apaisement de la situation et que chacun fasse preuve de retenue. Nous souhaitons en particulier qu'une initiative russe puisse permettre d'apaiser cette tension", a ajouté Jean-Yves Le Drian lors d'un point de presse conjoint avec Sergueï Lavrov.

Il a de nouveau demandé la libération des marins et navires ukrainiens capturés dimanche par la marine russe : "Un geste est attendu de la Russie, que les prisonniers et les bateaux soient relâchés au plus vite". Le ministre français a précisé qu'il téléphonerait à son homologue ukrainien, Pavlo Klimkine, "pour l'encourager à rechercher la désescalade" également.

Dimanche soir, des bateaux des gardes-frontières russes se sont emparés de trois navires ukrainiens après leur avoir tiré dessus, faisant prisonniers la vingtaine de marins se trouvant sur les deux navires. Cet incident armé a fait plusieurs blessés parmi les Ukrainiens et suscité un tollé en Ukraine et chez ses alliés occidentaux.

