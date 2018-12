Ballon d'Or 2018 : le Croate Modric sacré devant Ronaldo et Griezmann

Favori du scrutin malgré la profusion de champions du monde français dans le classement, le Croate Luka Modric s'est vu attribuer, lundi, le Ballon d'Or 2018. Il devance Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann, troisième et premier Français.

Après une décennie d'hégémonie partagée entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, la France du football espérait sacrer l'un de ses champions du monde au classement du Ballon d'Or 2018. La révolution a finalement été croate. Le Madrilène Luka Modric, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real et grand artisan du superbe parcours de la Croatie au Mondial-2018, a soulevé la prestigieuse récompense, lundi 3 décembre, au cours d'une cérémonie qui a également vu le Français Kylian Mbappé décrocher le Trophée Kopa (meilleur joueur de moins de 21 ans). La Suédoise Ana Hegerberg, star de l'Olympique Lyonnais, a pour sa part remporté le Ballon d'Or féminin.

La première réaction du Ballon d'Or France Football 2018, Luka Modric #ballondor https://t.co/bjJGR2lh2D pic.twitter.com/muAayhMq55 la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 décembre 2018

Le vote, effectué par un jury de 192 journalistes internationaux, a été particulièrement défavorable aux Bleus champions du monde. Favori du scrutin, Luka Modric n'imaginait probablement pas s'imposer avec une telle marge. Avec un total de 753 points, il compte près de 300 unités d'avance sur son dauphin... Cristiano Ronaldo (476 pts). Le Portugais, lui-aussi vainqueur de la Ligue des champions en 2018, devance ainsi les deux premiers Français. Comme en 2016, le buteur de l'Atletico de Madrid Antoine Griezmann complète le podium (414 pts), juste devant son coéquipier chez les Bleus et attaquant du PSG Kylian Mbappé (347 pts).

Kanté et Neymar hors du Top 10

Cité comme un prétendant naturel au podium après avoir remporté le Mondial et la C1 cette année, le défenseur français Rafael Varane a finalement terminé très loin des meilleurs. Septième (121 pts), il est devancé par l'inoxydable Lionel Messi (cinquième, 280 pts) et par l'Égyptien Mohamed Salah, sixième et premier Africain de la liste (188 pts).

Parmi les autres résultats significatifs, on notera que le meneur de jeu de poche des Bleus Ngolo Kanté n'a pas réussi à accrocher le top 10. Onzième, il devance tout de même de grands noms comme Neymar (12e), Luis Suarez (13e) ou encore Paul Pogba (15e). Le Sénégal pourra également se satisfaire de la présence de l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané (22e). Enfin, le meilleur gardien de cette édition 2018 est le Belge Thibaut Courtois (14e), dernier représentant d'une Belgique qui compte tout de même trois joueurs dans le top 15, avec les belles saisons d'Eden Hazard (9e) et de Kevin de Bruyne (10e).

• Le classement complet du Ballon d'Or 2018 :

1. Luka Modric (Real Madrid / Croatie)

2. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin / Portugal)

3. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid / France)

4. Kylian Mbappé (Paris SG / France)

5. Lionel Messi (FC Barcelone / Argentine)

6. Mohamed Salah (Liverpool / Égypte)

7. Raphaël Varane (Real Madrid / France)

8. Eden Hazard (Chelsea / Belgique)

9. Kevin De Bruyne (Manchester City / Belgique)

10. Harry Kane (Tottenham / Angleterre)

11. N'Golo Kanté (Chelsea / France)

12. Neymar (Paris SG / Brésil)

13. Luis Suarez (Barcelone / Uruguay)

14. Thibaut Courtois (Real Madrid / Belgique)

15. Paul Pogba (Manchester United / France)

16. Sergio Aguero (Manchester City / Argentine)

17. Gareth Bale (Real Madrid / Pays de Galles)

. Karim Benzema (Real Madrid / France)

19. Roberto Firmino (Liverpool / Brésil)

. Sergio Ramos (Real Madrid / Espagne)

. Ivan Rakitic (Barcelone / Croatie)

22. Edinson Cavani (Paris SG / Uruguay)

. Sadio Mané (Liverpool / Sénégal)

. Marcelo (Real Madrid / Brésil)

25. Alisson Becker (Liverpool / Brésil)

. Mario Mandzukic (Juventus Turin / Croatie)

. Jan Oblak (Atlético de Madrid / Slovénie)

28. Diego Godin (Atlético de Madrid / Uruguay)

29. Hugo Lloris (Tottenham / France)

. Isco (Real Madrid / Espagne)

Première publication : 03/12/2018