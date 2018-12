Foot européen : Barcelone reprend les commandes, Arsenal et Liverpool jubilent

Le Barça a repris la tête de la Liga ce week-end, alors qu’en Allemagne, le leader Dortmund a creusé un peu plus l'écart, et que le PSG a perdu ses premiers points en Ligue 1. À Londres, Arsenal a dompté les Spurs dans un derby spectaculaire.

• Ligue 1 : fin de série pour Paris, l’OM rate le coche

Le PSG a perdu ses premiers points en championnat sur la pelouse de Bordeaux dimanche soir (2-2), après avoir pourtant mené deux fois au score, grâce à des buts de Neymar et de Kylian Mbappé. Les Girondins sont les premiers à prendre un point au leader du championnat et après 15 journées.

De son côté, Lyon, mené 2 à 0 à la mi-temps à Lille, est parvenu à revenir au score (2-2). Un résultat qui permet à l'OL de rester à la 3e place de L1, à un point du deuxième, Montpellier, qui a battu Monaco (2-1). L’OM, accroché par Reims au Vélodrome (0-0) a raté une occasion de se rapprocher du podium et reste englué à la 5e place. En Bretagne, l'entraîneur Sabri Lamouchi a été "mis à pied" par Rennes, au lendemain d'une cinglante déroute (4-1) à domicile contre Strasbourg, qui laisse le club au 14e rang de la Ligue 1 après 15 journées.

[COMMUNIQUÉ OFFICIEL]Le Stade Rennais F.C. ayant décidé de mettre à pied son entraîneur Sabri Lamouchi, Julien Stéphan, entraineur de l'équipe réserve, sera en charge de l’équipe professionnelle durant cette période. Stade Rennais F.C. (@staderennais) 3 décembre 2018

• Liga : le Barça reprend la tête, le Real en convalescence

Victorieux contre Villarreal (2-0) en Catalogne, grâce notamment à un Ousmane Dembélé très inspiré, le FC Barcelone a repris la première place d’un championnat d'Espagne totalement ouvert. Avec 28 points, le Barça repasse devant le FC Séville (27 pts), freiné par Alavés, étonnant 4e du classement (1-1), et l'Atletico Madrid (3e avec 25 pts), accroché à Gérone (1-1). À l'issue de la 14e journée, le Real Madrid, humilié à Eibar la semaine dernière, grimpe à la 5e place, grâce à un succès convaincant à domicile contre le FC Valence (2-0).

• Premier League : Arsenal dynamite Tottenham, Liverpool arrache le derby

En Angleterre, Arsenal et Liverpool ont remporté deux derbies très disputés, lors de la 14e journée de Premier League. Les "Gunners" ont renversé le choc complétement fou du nord de Londres en humiliant leur rival honni Tottenham (4-2), après avoir été mené à la mi-temps. Les hommes d’Unaï Emery doublent les Spurs au classement et s’installent à la 4e place. Plus au nord, les "Reds" ont battu Everton après six minutes de temps additionnel, au bout du suspens (1-0). Un peu plus tôt, Chelsea avait dominé Fulham sans forcer (2-0) dans l'affiche de l'ouest de Londres. Les coéquipiers d’Olivier Giroud restent 3e du classement avec 31 points, derrière Liverpool (36 pts) et le leader Manchester City (38 pts), tombeur de Bournemouth à domicile (3-1).

Liverpool is RED! 🔥💪🏽 pic.twitter.com/nl43Epz4pJ Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 2 décembre 2018

• Bundesliga :Dortmund creuse l’écart, le Bayern se rebiffe

Toujours invaincu après 13 journées, le Borussia Dortmund, vainqueur de Fribourg samedi (2-0), survole toujours les débats en Allemagne avec 33 points en tête du classement de la Bundesliga. Le Bayern Munich (4e) s’est ressaisit samedi, après trois matches sans victoire, en s'imposant à Brême (2-1), mais reste à neuf points du Dortmund de Lucien Favre. Le RB Leipzig a pris dimanche la troisième place, grâce à un doublé de l’intenableTimo Werner contre le deuxième Mönchengladbach (2-0).

• Serie A : la Juve implacable, l’AC Milan se replace

Les semaines se suivent et se ressemblent en Italie, où le leader, la Juventus Turin, a enregistré une nouvelle victoire, cette fois contre la Fiorentina (0-3), en Toscane, samedi lors de la 14e journée de Serie A. Elle compte 11 longueurs devant l’Inter Milan, qui est rentré avec un seul point de la capitale, au terme d’un match spectaculaire contre l'AS Rome (2-2). En attendant le match de Naples (3e avec 29 points), qui affronte ce lundi l'Atalanta Bergame à l’extérieur, le grand gagnant de la journée est l'AC Milan, désormais quatrième après sa victoire à domicile contre Parme (2-1).

Avec AFP et Reuters

Première publication : 03/12/2018