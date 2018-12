Vaste coup de filet international contre la mafia calabraise 'Ndrangheta

Une vaste opération de la police internationale a permis, mercredi, le démantèlement d'un réseau mondial de trafic de drogue dont le cœur se trouve en Italie. Près d'une centaine de personnes ont été interpellées dans plusieurs pays.

Après l'arrestation mardi de Settimo Mineo, considéré comme le nouveau chef de la mafia sicilienne Costra Nostra, la police internationale a porté un nouveau coup au crime organisé. Une vaste opération de police internationale a permis, mercredi 5 décembre, l'arrestation en Europe et en Amérique latine de dizaines de personnes soupçonnées d'appartenir à la 'Ndrangheta, la mafia calabraise.

Ce coup de filet, qui s'est déroulé à l'aube simultanément en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et au Surinam, visait près de 90 suspects d'association de malfaiteurs, trafic international de stupéfiants, association mafieuse ou blanchiment d'argent, ont précisé des responsables judiciaires.

Des centaines de policiers ont pris part à l'opération, sous l'égide d'Eurojust, l'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne.Quatre tonnes de cocaïne ont été saisies, 120 kg d'ecstasy ainsi que deux millions d'euros en liquide dans des caches situées parfois dans des restaurants italiens ou des boutiques de glaciers.

La seule mafia présente sur tous les continents

Au total, 41 personnes ont été arrêtées en Italie, 21 en Allemagne, 14 en Belgique, cinq aux Pays-Bas et deux au Luxembourg, avec des opérations toujours en cours, selon Eurojust. L'opération aux résultats "sans précédent et extraordinaires" ciblait "des membres dangereux de la 'Ndrangheta, profondément impliqués dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent", a-t-il ajouté.

La 'Ndrangheta – qui tient son nom du grec ancien "courage" – passe généralement pour avoir dépassé les mafias sicilienne et napolitaine grâce au trafic de cocaïne d'Amérique latine. Basée sur une structure très familiale, elle est surtout implantée en Calabre, dans la pointe de la botte italienne, mais elle est également devenue influente dans le nord de la péninsule et dans d'autres régions du monde.

Selon des experts, elle est la seule mafia présente sur tous les continents : en Europe occidentale, en Amérique du Nord, centrale, Amérique du Sud, en Afrique et elle s'étend désormais en Europe de l'Est et en Asie. Le coup de filet, baptisé "Opération Pollina", visait à porter un coup sévère à ses ramifications, en particulier vers l'Amérique latine.

L'agence européenne de coopération entre les polices criminelles, Europol, a jugé l'opération de "coup décisif contre l'un des plus puissants réseaux criminels italiens à travers le monde". Le président italien du Parlement européen, Antonio Tajani, a quant à lui adressé ses "félicitations" aux diverses forces de police impliquées, assurant de l'engagement de l'Europe "dans le combat contre les groupes criminels de la 'Ndrangheta".

