Coupe du monde 2019 : Norvège, Corée du Sud et Nigeria pour les Bleues

Tirage au sort mi-figue mi-raisin pour la France, qui accueillera la Coupe du monde féminine de football 2019, l'été prochain. Les Bleues ont évité les ogres mais elles devront tout de même sortir d'un groupe particulièrement homogène.

L'éternelle chance de Didier Deschamps, l'un des sept préposés au tirage au sort de la Coupe du monde féminine de football 2019, n'aura que partiellement préservé la France d'un mauvais tirage au sort, samedi 8 décembre, à Boulogne-Billancourt.

Les Bleues, qui rêvent d'un premier podium international alors qu'elles seront pour la première fois hôte d'un Mondial, du 7 juin au 7 juillet 2019, ont évité quelques épouvantails (le Japon et les Pays-Bas, notamment), mais elle seront aux prises avec trois adversaires réputés difficiles à manœuvrer : la Norvège, la Corée du Sud et le Nigeria.

#FIFAWWC Le programme des Bleues : Corée du Sud (7 juin à Paris), Norvège (12 juin à Nice) puis Nigeria (17 juin à Rennes). pic.twitter.com/wErA8CgLs8 ⓎⒶⓃⓃ ⒷⓤⓧⒺⒹⒶ (@y_bux) 8 décembre 2018

Mission pas forcément évidente mais tout de même loin d'être impossible pour les joueuses de Corinne Diacre, puisque la Norvège, 13e nation mondiale, n'a plus rien du ténor qui avait été sacré en 1995. La sélection scandinave sera en plus très probablement amputée de sa star Ada Hegerberg, récemment élue Ballon d'Or féminin mais qui entretient des relations complexes avec son sélectionneur et sa fédération.

Des données qui devraient forcément inspirer les Bleues mais aussi la Corée du Sud, issue du pot 3, 14e au classement Fifa, et qui aura donc une belle carte à jouer dans ce groupe. Les trois têtes d'affiche de cette poule A devront toutefois se méfier d'un quatrième larron : le Nigeria, référence du football féminin en Afrique puisqu'il compte onze sacres continentaux en treize participations. Un habitué, lui aussi, des grandes compétitions.

#FIFAWWC Les Bleues héritent de la Norvège, de la Corée du Sud et du Nigeria dans la poule A. Voici les groupes. pic.twitter.com/kxvXFYojlE ⓎⒶⓃⓃ ⒷⓤⓧⒺⒹⒶ (@y_bux) 8 décembre 2018

• Tous les groupes de la Coupe du monde 2019 :

Groupe A

France

Corée du Sud

Norvège

Nigeria

Groupe B

Allemagne

Chine

Espagne

Afrique du Sud

Groupe C

Australie

Italie

Brésil

Jamaïque

Groupe D

Angleterre

Écosse

Argentine

Japon

Groupe E

Canada

Cameroun

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas