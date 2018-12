Le tireur de Strasbourg, un fiché S condamné à 27 reprises dans trois pays

Des hommes de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) patrouillent à la frontière franco-allemande, au lendemain de l'attaque de Strasbourg.

Condamné à de multiples reprises pour des vols et des violences, Chérif C. était suivi depuis 2015 par les services de renseignement français à la suite de signes de radicalisation repérés en détention.

Il est l’homme le plus recherché de France. Chérif C., accusé d’être l’auteur de l’attaque mortelle perpétrée mardi 11 décembre à Strasbourg, était déjà connu des services de police et de justice avant les faits, a indiqué mercredi 12 décembre le procureur de Paris, Rémy Heitz.

Le suspect a, en effet, un long historique de délinquance : son premier signalement remonte à 1999, lorsqu’il avait seulement 10 ans. Par ailleurs, "27 condamnations" figurent déjà à son casier judiciaire "pour des faits de droit commun commis pour la quasi-totalité en France, mais aussi en Allemagne et également en Suisse". Des condamnations "principalement pour des faits de vols et de violences", a précisé le magistrat.

Selon la presse allemande, Chérif C. a ainsi écopé en Allemagne d'une peine de prison de deux ans et trois mois pour vol aggravé en 2016. Expulsé en 2017 en Suisse, il a ensuite fait un an et demi de prison à Bâle pour des cambriolages.

Avant ces incarcérations à l’étranger, l'administration pénitentiaire française avait détecté en 2015 une radicalisation et une attitude prosélyte. Chérif C. est alors fiché "S" (pour "sûreté de l'État") pour radicalisation islamiste et fait l'objet d'un suivi de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nuñez, a souligné mercredi que ce "suivi actif" par les services de renseignement était semblable à celui de "beaucoup d'autres individus qui ont pu manifester une pratique radicale religieuse en détention". Il a, en outre, précisé que l’individu n'a "pas essayé de se rendre en Syrie".

"Le spectre des fichés S a été très élargi ces dernières années", souligne par ailleurs Wassim Nasr, journaliste spécialiste des réseaux jihadistes au sein de la rédaction deFrance 24. "Aujourd’hui, il y a 20 000 fichés S en France. Parmi eux, il y en a de très dangereux mais aussi beaucoup qui ne passeront jamais à l’acte."

Au vu du profil de délinquant multirécidiviste de Chérif C. et en l’absence, à ce stade, de revendications d’organisations islamistes, les autorités ont été dans un premier temps très prudentes sur le caractère terroriste de l’attaque de Strasbourg. Mais le procureur de Paris a été formel mercredi : "Le terrorisme a une nouvelle fois frappé notre territoire", a-t-il dit. "Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire employé par l'assaillant, de son profil et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier ‘Allah Akbar’, la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits", a-t-il précisé.

Chérif C. est donc visé par une enquête pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste, tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes".

