Ce que l'on sait de l'attaque de Strasbourg

Un homme fiché S a ouvert le feu, mardi soir, sur le marché de Noël de Strasbourg, faisant deux morts et 14 blessés. La traque de l'assaillant est en cours. Le point sur l'enquête en cours.

• Deux morts et 14 blessés, dont 7 dans un état grave

Un tireur a abattu deux personnes près du marché de Noël de Strasbourg, mardi 11 décembre, et en a blessé 14 autres, dont sept sont dans un état grave, selon la préfecture du Bas-Rhin, qui a revu son bilan à la baisse après avoir annoncé trois morts.

D'après le maire de Strasbourg, Roland Ries, qui s'exprimait sur BFM TV, un touriste thaïlandais figure au nombre des personnes décédées. Il a précisé que les victimes de la fusillade étaient principalement des hommes et que certaines

avaient reçu une balle dans la tête. "Il n'y a pas d'enfants."

L’assaillant a ouvert le feu "à partir de 19h50" et "semé la terreur" en "trois points" de l’hyper-centre de Strasbourg, notamment à proximité du marché de Noël et de la cathédrale a déclaré le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner.

"Entre 20h20 et 21h", le tireur a par deux fois échangé des coups de feu avec les forces de sécurité avant de s'enfuir avec un taxi qu'il aurait volé. Lors de ces échanges de tirs, l'homme a été blessé par une patrouille de soldats de l'opération Sentinelle qui sécurisent le marché de Noël. Selon l'état-major des armées, un soldat a été blessé légèrement à la main par ricochet d'un tir de l'assaillant.

• Chasse à l’homme

Quelque 400 policiers ainsi que 100 à 200 gendarmes, appuyés par des moyens aériens, sont mobilisés pour retrouver le tireur, selon des sources au sein de la police et de la gendarmerie.

Il "ne peut être exclu" que le fuyard soit passé en Allemagne. Mais "immédiatement le bouclage des frontières a été assuré, de même qu'un bouclage périmétrique autour de la ville de Strasbourg", a indiqué le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Le préfet du Bas-Rhin a signé "un arrêté interdisant les manifestations qui seraient programmés demain pour permettre au force de l'ordre de se mobiliser totalement dans la recherche de [l'auteur des faits]", alors que des Gilets jaunes avaient encore occupé un certain nombre de sites routiers dans la journée.

Le gouvernement a décidé de porter le dispositif Vigipirate au niveau "urgence attentat" avec contrôles renforcés aux frontières. "Il y aura aussi en complément une mobilisation plus forte encore du dispositif sentinelle sur l'ensemble du territoire".

• Un suspect fiché S

Le suspect est un homme de 29 ans, fiché S pour sa proximité avec la mouvance islamiste, déjà condamné pour des faits de droit commun en France et en Allemagne. Selon franceinfo et France 3 citant une source proche de l'enquête, le suspect, né et vivant à Strasbourg, devait être interpellé mardi matin par les gendarmes dans le cadre d'une enquête pour tentative d'homicide et braquage.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminelle.

"La motivation terroriste" de l'attaque "n'est pas encore établie", a toutefois déclaré Laurent Nuñez. "Il a un casier qui est assez important. Il a fait plusieurs séjours en prison et c'est à l'occasion de ces séjours en prison qu'a été détectée une radicalisation mais dans la pratique religieuse, jamais de signe de passage à l'acte. C'est à ce titre uniquement qu'il était suivi, de manière assez sérieuse, par les services de renseignement mais comme beaucoup d'autres individus qui ont pu manifester une pratique radicale religieuse en détention", a-t-il ajouté.

L'assaillant, qui faisait l'objet d'un "suivi actif" depuis sa sortie de prison "fin 2015", n'a "pas essayé de se rendre en Syrie", selon le secrétaire d'État.

Le procureur de Paris au tribunal de Strasbourg doit tenir une conférence de presse à 12h00.

• Le centre de Strasbourg bouclé

Après l'attaque, le centre historique de Strasbourg a été entièrement bouclé par les forces de l'ordre. Selon la préfecture, les mesures de confinement avaient été levées dans la nuit et l'accès au centre-ville était de nouveau possible à partir de 2h00. La rue des Grandes Arcades, où l'attaque s'est en partie passée, est bloquée par des policiers armés en empêchant l'accès.

Pour sa part, le maire de Strasbourg a indiqué dans un communiqué qu'"en lien avec le gouvernement et le rectorat", il avait été décidé qu'il n'y "aurait pas de cours dans les écoles maternelles et élémentaires dans lesquelles un accueil sera toutefois proposé aux enfants dont les parents ne peuvent assurer la garde". Le marché de Noël restera fermé mercredi et "tous les spectacles prévus dans les équipements culturels strasbourgeois" sont annulés.

• Le marché de Noël, cible privilégiée

Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg, qui attire chaque année 2 millions de visiteurs, avait fait l'objet d'un projet d'attentat en décembre 2000. Il est protégé en permanence par un important dispositif de surveillance. Environ 260 policiers nationaux sont notamment mobilisés.

En décembre 2016, le marché de Noël de Berlin avait été visé par un attentat au camion-bélier revendiqué par le groupe État islamique qui avait fait douze morts.

