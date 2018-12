Qui pourrait succéder à Theresa May ?

Six des successeurs potentiels à Theresa May : de gauche à droite, Dominic Raab, Boris Johnson, Michael Gove, Sajid Javid, Amber Rudd et Jeremy Hunt.

Qui pour succéder à Theresa May en cas de vote de défiance majoritaire contre la Première ministre britannique ? Six candidats potentiels se dégagent. Présentation.

Le sort de la Première ministre britannique, Theresa May, ne tient plus qu'à un fil, après l'annonce d'un vote de défiance, organisé mercredi soir, par les députés de son propre Parti conservateur. Parmi ses successeurs potentiels, on retrouve notamment l’ancien maire de Londres, Boris Johnson. Tour d’horizon des candidats potentiels à la succession de Theresa May.

• Dominic Raab, le jeune loup

Il est donné gagnant par les bookmakers ce mercredi en cas de vote pour remplacer Theresa May. "J'ai toujours dit que je ne l'excluais pas", répond le député ultralibéral de 44 ans lorsqu'on lui demande s'il aspire à prendre les commandes de l'exécutif. Ardent partisan de la sortie de l'Union européenne, ce 3e dan de karaté, ancien avocat spécialisé en droit international, a été brièvement ministre du Brexit entre juillet et novembre 2018 avant de démissionner, jugeant l'accord de retrait de l'UE conclu par Theresa May "mauvais pour notre économie et notre démocratie".

• Boris Johnson, l'éternel rival

L'ancien maire de Londres a été l'un des grands artisans de la victoire du Brexit lors du référendum organisé en juin 2016 au Royaume-Uni, dont il tire toujours aujourd'hui une grande partie de sa légitimité. Nommé ministre des Affaires étrangères dans la foulée par Theresa May, il n'a cessé de lui savonner la planche en critiquant sa stratégie dans les négociations avec Bruxelles, avant de claquer la porte en juillet pour devenir un de ses opposants les plus farouches au sein des conservateurs. Charismatique, populaire et politicien habile, "Bojo", 54 ans, a aussi une personnalité clivante qui lui vaut nombre d'inimitiés et son bilan en tant que chef de la diplomatie, critiqué, ne plaide guère en sa faveur. Récemment interrogé par la BBC sur ses ambitions, ce partisan d'un divorce sans concession a botté en touche.

• Michael Gove, l'esprit félon

Briguer le poste de Premier ministre ne serait pas une première pour Michael Gove, 51 ans, qui avait déjà tenté sa chance dans la foulée du référendum de 2016. Ministre de l'Environnement et pourfendeur des matières plastiques, cet eurosceptique, lieutenant de Boris Johnson pendant la campagne référendaire, est une des principales cautions pro-Brexit du gouvernement May. À l'heure d'entrer en lice, il pourrait toutefois être rattrapé par sa réputation peu flatteuse de traître envers ses amis politiques. Il a par ailleurs publiquement soutenu Theresa May dans un tweet publié mercredi matin.

I am backing the Prime Minister 100% - and I urge every Conservative MP to do the same. She is battling hard for our country and no one is better placed to ensure we deliver on the British people’s decision to leave the EU. Michael Gove (@michaelgove) 12 décembre 2018

• Sajid Javid, le consensuel

Ancien banquier d'affaires et fils de chauffeur de bus pakistanais, Sajid Javid, 49 ans, visage d'un Royaume-Uni moderne et multiculturel, est un cadre influent du Parti conservateur. En quelques mois seulement à la tête du ministère de l'Intérieur, il est parvenu à imposer son style et à gagner le respect des parlementaires tories, qui lui savent gré de sa gestion du scandale "Windrush" – le traitement des immigrés d'origine caribéenne arrivés au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale. Partisan du thatchérisme et du libre marché, cet ancien eurosceptique s'était toutefois prononcé contre le Brexit lors du référendum. Il a lui aussi soutenu la Première ministre sur Twitter.

The last thing our country needs right now is a Conservative Party leadership election. Will be seen as self-indulgent and wrong. PM has my full support and is best person to ensure we leave EU on 29 March Sajid Javid (@sajidjavid) December 12, 2018

• Amber Rudd, l'héritière

Élue députée en 2010 après une carrière dans la finance et le journalisme économique, elle a accompagné Theresa May dans son accession au pouvoir, soutien dont elle a récolté les fruits en recevant les portefeuilles de l'Intérieur, puis du Travail. Réputée travailleuse et efficace, Amber Rudd, 55 ans, avait été élue "ministre de l'année 2015" par le magazine conservateur The Spectator pour son action à la tête du ministère de l'Énergie. Un point faible ? Sa réputation d'europhile, qui pourrait lui jouer des tours dans une campagne pour devenir Première ministre. Amber Rudd fait également partie des soutiens déclarés de Theresa May.

The PM has my full support. At this critical time we need to support and work with the PM to deliver on leaving the EU, & our domestic agenda - ambitious for improvements to people’s lives & to build on growth of wages & jobs. Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) 12 décembre 2018

• Jeremy Hunt, néo-Brexiter

Âgé de 52 ans, le ministre des Affaires étrangères avait soutenu le maintien dans l'UE en 2016, avant de changer d'avis, déçu par l'approche "arrogante" de Bruxelles dans les négociations. Ancien homme d'affaires parlant couramment le japonais, il s'est taillé une réputation d'homme ne craignant pas les défis, après avoir présidé durant six ans aux destinées du service public de santé (NHS), confronté à une crise profonde. Il soutient lui aussi Theresa May et a affirmé sur Twitter qu'être Premier ministre était "le travail imaginable le plus difficile en ce moment".

