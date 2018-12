Un père de famille, un touriste thaïlandais : qui sont les victimes de l'attaque de Strasbourg

La fusillade de Strasbourg a fait au moins deux morts et 12 blessés, dont certains graves, mardi soir. Un touriste thaïlandais et un ancien salarié d'une banque sont décédés. Un ressortissant afghan serait en état de mort cérébral.

Deux morts, un blessé en état de mort cérébrale et 13 autres blessés. C’est le dernier bilan, encore provisoire, de la déambulation meurtrière de Chérif Chekatt, 29 ans, sur le marché de Noël de Strasbourg mardi soir.

Qui sont les deux victimes décédés ?

Le Français décédé est un ancien salarié du Crédit agricole âgé de 45 ans. Selon Franceinfo, il a été touché alors qu'il sortait du Stub, un établissement du centre-ville de Strasbourg, rue du Saumon. Il venait de prendre un apéritif avec sa famille, qui était encore dans le restaurant.

La seconde victime est un touriste thaïlandais âgé de 45 ans, en voyage de tourisme avec son épouse, également blessée dans l'attaque. Il était arrivé en France la veille.

Qui est la personne en état de mort cérébral ?

Un ressortissant afghan, en état de mort cérébrale. Ce garagiste d’une quarantaine d’années "a reçu une balle en pleine tête", explique au Parisien Eyup Sahin, président de la fédération régionale Milli Gorus, qui préside la mosquée Eyyûb Sultan de Strasbourg, que la victime fréquentait.

Qui sont les blessés ?

Outre la femme du touriste thaïlandais tué, un journaliste italien figure parmi les blessés graves selon l’AFP qui précise que l’information est confirmée par le ministère italien des affaires étrangères. Originaire de la région de Trente (nord-est), le jeune homme de 28 ans était à Strasbourg pour couvrir l’assemblée plénière au Parlement européen pour Europhonica, un réseau de radios associatives.

#FR En ce qui concerne notre collègue blessé : nous ne pouvons confirmer aucune nouvelle de son état de santé. Nous demandons à nos collègues de la presse de respecter la vie privée de notre collègue. Nous serons prêts à publier toute nouvelle vérifiée dès que nous l'aurons. europhonica (@europhonica) 12 décembre 2018

Selon les Dernières nouvelles d'Alsace, la radio Europhonica a indiqué également qu'un collaborateur de son équipe française, un Strasbourgeois, a également été blessé dans l'attaque.

Deux Vosgiens ont également été blessés, indique L'Est Républicain. L'un d'eux, en réanimation ce mercredi à la mi-journée, se trouvait dans le café "Les Savons d'Hélène" lors de la fusillade et a reçu des éclats de balles dans la nuque. Une Vosgienne, âgée de 18 ans, et originaire de Moyenmoutier a également été blessée lors de la fusillade. Elle a été opérée et est hors de danger.

Les responsables de la maison associative Mimir, à Strasbourg, ont indiqué aux Dernières nouvelles d'Alsace que deux de leur proches, des musiciens, ont été blessés à proximité des Savons d'Hélène où ils se produisaient. L'un d'eux, un percussionniste, a été touché au cou et se trouve dans le coma. Le second, un guitariste, a été également blessé, mais il serait désormais réveillé. Un troisième homme, évoluant aussi dans la sphère Mimir et dans le milieu associatif strasbourgeois est grièvement blessé à la tête

Un peintre en bâtiment, père de deux enfants, aurait été gravement touché, selon le Parisien.

La dirigeante d'une fromagerie strasbourgeoise, Christelle Lorho, a indiqué sur son profil Facebook que sa fille Jeanne, 18 ans, avait été touchée par balle au bras. "Elle été prise en charge par les secours et opéré ce soir. Elle se réveille. Nous sommes chanceux et heureux qu’elle soit toujours près de nous", écrit-elle.