Attentat de Strasbourg : le marché de Noël a rouvert, deux nouvelles gardes à vue

Des policiers ont abattu, jeudi soir et au terme de 48 heures de traque, l'auteur de l'attaque qui a fait mardi au moins trois morts et 13 blessés à Strasbourg. Deux nouvelles personnes de son entourage ont été placées en garde à vue.

Deux personnes de l'entourage de Chérif Chekatt, l'assaillant de l'attentat de Strasbourg tué jeudi par la police après deux jours de traque, ont été placées en garde à vue la nuit dernière, portant le total à sept garde à vue, a annoncé vendredi 14 décembre le procureur de Paris, Rémy Heitz.

Il s'agit des "quatre membres de sa famille, placés en garde à vue dans la nuit de mardi à mercredi dernier, et trois membres de son entourage proche, dont un placé en garde à vue hier matin et deux cette nuit", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "L'enquête va désormais se poursuivre pour identifier d'éventuels complices ou coauteurs susceptibles de l'avoir aidé ou encouragé dans la préparation de son passage à l'acte".

Retour à une "vie normale" à Strasbourg

Après une angoissante chasse à l'homme, Strasbourg renoue vendredi avec une "vie normale", avec la réouverture de son marché de Noël endeuillé par l'équipée meurtrière de Chérif Chekatt. Fermé depuis l'attentat qui a fait trois morts et 13 blessés mardi soir, ce marché emblématique de la capitale alsacienne a rouvert ses portes, avec une visite prévue du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

L'enjeu économique est énorme pour les centaines de commerçants, restaurateurs et hôteliers du coeur historique de la ville, qui réalisent une bonne partie de leur chiffre d'affaires annuel à cette période, où quelque 2 millions de visiteurs se pressent chaque année. "Pour nous, c'est très important (...) on était très inquiets. On l'est un peu moins, mais les affaires ne vont plus être ce qu'elles étaient, il ne faut pas se leurrer", explique Franck Hoffmann, devant ses bougies et ses décorations de Noël. "Il va falloir du temps", estime-t-il.

Sur la place Kléber, avec son immense sapin de Noël de 30 mètres de haut de nouveau illuminé, le marché hebdomadaire, annulé mercredi, a ouvert autour de la statue centrale, où ont y été déposées bougies, fleurs et mots d'hommage aux victimes.

La mort de Chérif Chekatt libère d'une "épée de Damoclès" les Strasbourgeois et les nombreux touristes qui déambulent habituellement parmi les 300 châlets du marché, a dit le maire de Strasbourg Roland Ries. Cela "facilitera le retour à une vie normale". L'assaillant a été tué jeudi vers 21 heures par des policiers au pied d'un immeuble du quartier du Neudorf, au sud du centre-ville, là même où sa trace s'était perdue après l'attentat.

"Tout laisse à penser qu'il est resté sur site"

Christophe Castaner a expliqué peu après que trois policiers avaient aperçu dans la rue un homme qui voulait entrer dans un immeuble, selon une source policière, et qui "correspondait au signalement". Ils ont tenté de l'interpeller mais Chekatt s'est "retourné, faisant face aux fonctionnaires de police en tirant. Ils ont alors immédiatement riposté" et tué l'assaillant, a précisé le ministre.

"Tout laisse à penser qu'il est resté sur site, en planque et que nous l'avons débusqué", a-t-il dit vendredi sur Europe 1. L'homme "faisait partie des soldats" de l'organisation État islamique, a affirmé peu après Amaq, son média de propagande, cité par le groupe de surveillance des réseaux extrémistes SITE.

Attentat de Strasbourg : "Malgré les défaites, l'EI continue de pousser des gens à l'action" https://t.co/k1xxnjIeeq pic.twitter.com/LcKyK6hPws FRANCE 24 Français (@France24_fr) 14 décembre 2018

Parmi les blessés dans l'attentat, une personnes est en état de mort cérébrale. Sur les 12 autres, une est en urgence absolue dans un état critique et quatre autres sont encore hospitalisées, a précisé le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, vendredi.

Avec AFP