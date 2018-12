Attentat de Strasbourg : une cinquième victime est décédée

Des personnes allument des bougies et déposent des fleurs autour d'un mémorial improvisé à Strasbourg le 16 décembre 2018.

Une cinquième victime de l'attentat de Strasbourg est décédée dimanche, a annoncé le parquet de Paris. Ce nouveau décès porte ainsi le bilan provisoire à cinq morts et dix blessés dont certains sont encore dans un état grave.

Le bilan de l'attentat de mardi à Strasbourg s'alourdit. Une cinquième victime, de nationalité polonaise, est décédée dimanche 16 décembre, a annoncé le parquet de Paris. Habitant à Strasbourg, Barto Pedro Orent-Niedzielski, dit Bartek, avait été déclaré durant plusieurs jours en état de mort cérébrale.

Il était musicien et l'un des fondateurs du festival strasbourgeois de bandes dessinées Strasbulles, selon la presse locale. Il avait également travaillé dans le passé comme vacataire pour le Parlement européen, a-t-on appris auprès des

services de la Chambre européenne. "Très investi dans des associations artistiques et solidaires", il était "toujours souriant, accueillant, ouvert aux autres, prompt à la discussion", a décrit à l'AFP un ancien camarade de lycée.

L'annonce de ce nouveau décès tombe alors q'un peu plus tôt dans la journée, des centaines de personnes émues se sont réunies dans le centre de Strasbourg, pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. A partir de 10H30, une foule s'est rassemblée au pied du gigantesque sapin illuminé de la place Kléber, emblématique du marché de Noël de Strasbourg, où une petite scène a été installée.

La cérémonie, décidée et organisée par plusieurs associations de défense des droits de l'Homme, avec le soutien et l'aval de la mairie et de la préfecture, s'est ouverte sur un air de violoncelle, joué par un musicien alsacien.

"Nous refusons tout discours de haine"

Strasbourg, notre ville ouverte, capitale des droits humains, a été touchée en plein coeur par le fanatisme (...) Nous refusons tout discours de haine pour lutter contre les forces obscures", a déclaré Christine Panzer, présidente de l'association ASTU (Actions citoyennes interculturelles) et organisatrice.

Le maire de Strasbourg, Roland Ries, a estimé que "la présence samedi d'une foule extrêmement nombreuse dans les allées du marché de Noël a constitué une illustration de notre attachement à ce socle de valeurs sur lequel repose notre vivre-ensemble, que nous continuerons à défendre contre tous ceux qui veulent l'attaquer".

Au milieu de la place, la statue du général Kléber a vu son socle devenir depuis plusieurs jours un mémorial improvisé empli de bougies, fleurs et messages aux victimes.

Mardi soir, Chérif Chekatt a pénétré dans le centre historique de Strasbourg, armé d'un pistolet et d'un couteau, et a attaqué des passants à plusieurs endroits, avant de parvenir à s'enfuir. Après 48 heures de traque, il a été tué par des policiers jeudi soir dans une rue du quartier du Neudorf, au sud du centre ville.

Avec AFP