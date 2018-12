Foot européen : le Barça de Messi régale, Liverpool plombe Mourinho

Tandis que la L1 continue d'accumuler les reports, les autres championnats européens carburent. En Liga, Messi a illuminé le week-end (3 buts, 2 passes décisives) tandis que Liverpool domine toujours la Premier League après son succès sur Man. U.

• Premier League : Liverpool assomme Manchester United et conserve la tête

Rencontre phare du week-end, le derby d'Angleterre a permis à Liverpool de conserver sa place de leader de la Premier League. Les Reds, victorieux de Manchester United (3-1), repoussent ainsi les Red Devils à 19 longueurs et repassent devant Manchester City, vainqueur d'Everton vendredi soir (3-1).

Dans le sillage du duo de tête, Tottenham et Chelsea ont eux aussi fait le plein, respectivement face à Burnley (1-0) et sur la pelouse de Brighton (0-1).

• Liga : immense Messi, Valence tout petit

Top 6 inchangé en Liga, où les cadors du championnat ont tous gagné ce week-end. Mention spéciale à l'Argentin Lionel Messi, auteur d'une prestation majuscule face à Levante. La Pulga, avec trois buts et deux passes décisives, a permis au Barça de conserver la tête.

Derrière les Catalans, le FC Séville et l'Atlético de Madrid se partagent le statut de dauphin, à la faveur de leurs succès respectifs sur Gérone (2-0) et Valladolid (2-3). À noter également le difficile succès du Real face au Rayo Vallecano (1-0).

En bas de tableau, le FC Valence continue de faire du surplace. Le club "ché" n'a pas réussi à ramener les trois points sur la pelouse d'Eibar (1-1) et reste englué à une préoccupante 14e place.

• Bundesliga : Dortmund champion d'automne, le Bayern retrouvé

Les grosses cylindrées allemandes ont repris leur ronron en Bundesliga. Leader brillant depuis le début de la saison, le Borussia Dortmund a profité de son court succès sur le Werder Brême pour s'adjuger le titre de champion d'automne (1-2). Un titre honorifique décroché au soir de la 15e journée, puisque le Borussia M'Gladbach a été accroché par Hoffenheim (0-0) et se retrouve ainsi repoussé à neuf longueurs.

Un fossé que devra également combler le Bayern Munich, qui a retrouvé son rythme de croisière depuis le début du mois. Avec trois succès en autant de journées – le dernier ce week-end contre Hanovre 96 (0-4) –, les Bavarois se replacent mais devront cravacher sur la phase retour pour prétendre à leur propre succession.

• Serie A : le podium se dessine déjà

Rarement la Serie A n'aura été aussi lisible après seulement 16 journées de championnat. La Juventus Turin, toujours intouchable, caracole en tête après sa victoire face au Torino (0-1). La Vieille Dame compte huit points d'avance sur Naples, qui s'est arraché pour battre Cagliari (0-1) et préserve ainsi sa marge de six unités sur l'Inter Milan, vainqueur lui aussi d'une courte tête de l'Udinese (1-0).

Du coup, dans l'attente des rencontres du Milan AC et de la Lazio, en début de semaine, vingt points séparent le leader du championnat de la quatrième place. Autant dire un monde.

• Ligue 1 : repos forcé pour le PSG, Lille et Lyon emmagasinent

Toujours largement perturbée par le mouvement des Gilets jaunes, la Ligue 1 accumule les retards en cette fin d'année. Sur les quatre rencontres disputées ce week-end, on notera tout de même la belle performance de Lille, vainqueur à Nîmes (2-3) et dauphin incontestable du PSG.

L'Olympique Lyonnais, qui a atomisé un Monaco en pleine crise (3-0), s'invite également sur le podium. Et dans le duel des prétendants à l'Europe, Nice et Saint-Étienne se sont neutralisés (1-1) et manquent l'occasion de se rapprocher du top 3.