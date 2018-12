Yémen et affaire Khashoggi : Riyad dénonce l'ingérence du Sénat américain

L'Arabie saoudite a condamné lundi le vote de résolutions du Sénat américain sur le conflit au Yémen et l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Ryiad dénonce des "ingérences flagrantes".

L’Arabie saoudite a répondu lundi 17 décembre par la voix de son ministère des Affaires étrangères aux résolutions votées par le Sénat américain sur le conflit au Yémen et l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

"Le royaume d'Arabie saoudite rejette la position exprimée récemment par le Sénat des États-Unis, qui se fondait sur des affirmations et allégations sans preuve, et contenait des ingérences flagrantes dans les affaires internes au royaume, sapant son rôle régional et international", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué sur le site internet de l'agence de presse officielle saoudienne, SPA.

"Si le royaume d'Arabie saoudite réaffirme son engagement à continuer à renforcer ses relations avec les États-Unis d'Amérique, il exprime également son inquiétude concernant les positions exprimées par les membres d'une instance législative honorable d'un État allié et ami", a ajouté le ministère dans cette longue déclaration.

La première résolution appelle le président Donald Trump à "retirer les forces armées américaines des hostilités au Yémen ou affectant le Yémen, sauf les forces américaines engagées dans des opérations visant Al-Qaïda ou des forces associées".

Dans la seconde, le Sénat "estime que le prince héritier Mohammed Ben Salmane est responsable du meurtre" du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué dans le consulat de son pays à Istanbul le 2 octobre.

Elles avaient été approuvées jeudi grâce aux votes essentiellement de sénateurs démocrates, mais aussi de quelques républicains mais ne devraient garder qu'une portée symbolique.

Avec AFP