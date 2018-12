FOCUS

En Ukraine, le Donbass vit toujours au rythme de la guerre

France 24

Par : Gulliver CRAGG | Alix LE BOURDON | Inna VARENYTSIA

En novembre, la marine russe a, pour la première fois et directement, ouvert le feu sur du personnel militaire ukrainien et capturé 24 marins. Kiev a depuis promulgué la loi martiale dans dix régions. Le pays a également créé son église orthodoxe indépendante et a surtout mis fin à un traité d'amitié avec la Russie. Dans le Donbass notamment, région toujours partiellement occupée par des forces soutenues par la Russie, le conflit dure toujours. Reportage de nos correspondants.

