RD Congo : les grandes dates depuis l'arrivée au pouvoir de Joseph Kabila

À l'issue de l'élection présidentielle du 30 décembre, Joseph Kabila doit céder le fauteuil présidentiel après 17 ans au pouvoir. Retour sur les principales dates depuis son arrivée à la tête de la République démocratique du Congo en 2001.

Le 26 janvier 2001, Joseph Kabila arrive à la tête, à 30 ans, de la République démocratique du Congo (RD Congo) après l'assassinat de son père, le président Laurent-Désiré Kabila. Il hérite d'un pays déchiré depuis août 1998 par une guerre régionale impliquant de multiples groupes armés et plusieurs pays africains. Après le retrait des armées étrangères, un accord de partage du pouvoir est signé en décembre 2002 pour une période de transition. Le 28 mars 2004, quatre sites militaires de Kinshasa sont attaqués. Une tentative de coup d'État échoue en juin la même année.

Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila (30 ans), quelques jours après son arrivée au pouvoir, participe aux négociations de paix au Burundi en Tanzanie, le 26 février 2001. Pedro Ugarte, AFP

Des élections controversées en 2006

Le 29 octobre 2006, Joseph Kabila est élu président, battant l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba aux premières élections libres depuis l'indépendance en 1960. En mars 2007, des combats à Kinshasa entre la garde rapprochée de Bemba et l'armée font 300 morts. Bemba quitte la RD Congo. Fin 2008, Human Rights Watch dénonce une "répression brutale", avec plus de 500 opposants tués et un millier arrêtés en deux ans. Le 28 novembre 2011, Kabila est réélu lors d'élections marquées par des violences et entachées d'irrégularités. L'opposant Étienne Tshisekedi rejette les résultats.

En 2012, la rébellion du M23

En mai 2012 débute dans le Kivu (à l'est du pays) la rébellion du Mouvement du 23 Mars (M23), surtout composé d'ex-rebelles congolais tutsi intégrés à l'armée. L'ONU accuse le Rwanda et l'Ouganda de soutenir la rébellion, qui sera vaincue fin 2013.

À partir de 2015, des crises politiques émaillées de violences

À partir de janvier 2015, des manifestations contre un possible maintien au pouvoir de Kabila après la fin de son dernier mandat – fin 2016 – font des dizaines de morts. En septembre 2016, le Kasaï (au centre du pays) bascule dans la violence après la mort d'un chef coutumier tué par les forces de sécurité. Ce conflit a fait plus de 3 000 morts, dont deux experts de l'ONU, et 1,4 million de déplacés.

Un accord de transition fin 2016

Le 20 décembre 2016, dernier jour du mandat présidentiel, plusieurs villes connaissent des affrontements meurtriers. Le 31, pouvoir et opposition signent un accord sous l'égide de l'Église autorisant Kabila à rester jusqu'à "fin 2017", en contrepartie de la création d'un Conseil national de transition et la nomination d'un Premier ministre de l'opposition. Le 7 avril 2017, Bruno Tshibala est nommé Premier ministre, poste que briguait Félix Tshisekedi.

Des marches réprimées et des élections retardées fin 2018

Le 5 novembre 2017, la Commission électorale fixe la présidentielle au 23 décembre 2018, permettant à Kabila de rester jusqu'en janvier 2019. Le 31 décembre 2017, ainsi que le 21 janvier et le 25 février 2018, plusieurs personnes sont tuées lors de marches catholiques interdites contre le maintien au pouvoir de Kabila. La communauté internationale durcit le ton contre Kinshasa.

Le 25 septembre 2018, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila (47 ans), devant la 73e session de l'Assemblée générale aux Nations Unies à New York maintient que les élections seront fixées le 23 décembre. Bryan Smith, AFP

Dauphin et opposition divisée

Le 8 juin 2018, la Cour pénale internationale (CPI) acquitte en appel Jean-Pierre Bemba, condamné en première instance pour crimes contre l'humanité en Centrafrique. Le 8 août 2018, Kabila désigne l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary comme son dauphin à la présidentielle, s'engageant "à quitter le pouvoir". Le 19 septembre, la commission électorale publie la liste des 21 candidats à l'élection présidentielle, excluant Jean-Pierre Bemba et l'opposant en exil Moïse Katumbi. Le 11 novembre, sept ténors de l'opposition choisissent un candidat unique, Martin Fayulu. Le lendemain, Félix Tshisekedi et le président de l'UNC, Vital Kamerhe, se retirent de l'accord, et Kamerhe se rallie à Tshisekedi. Jeudi 20 décembre, la commission électorale a annoncé que les scrutins sont reportés de sept jours, au 30 décembre, en invoquant les conséquences de l'incendie de matériel de vote à Kinshasa, le 13 décembre dernier.

