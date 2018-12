Caracas, danse avec les morts

Roméo LANGLOIS | Mayssa AWAD | Herminia FERNANDEZ Par : Claire PACCALIN

Le Venezuela traverse l’une des pires crises économiques de son histoire. Pour les habitants de la capitale, le quotidien est à la survie. Les services publics sont à l’abandon et l'État providence n'est plus qu'un lointain souvenir. Le Venezuela s’enfonce, le crime explose, les prisons s’emplissent. Du commissariat à l’hôpital, de la morgue au cimetière, les reporters de France 24 nous livrent une plongée inédite à Caracas, qui s’en remet aux morts quand la vie ne vaut plus grand-chose.

